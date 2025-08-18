王腾晒出REDMI Note 15 Pro：云霞紫配色亮相

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:REDMI总经理王腾在社交平台晒出了REDMI Note15Pro的官方照片，引发了广泛关注。

王腾介绍称，Note15Pro不仅拥有与Pro+同款的耐用品质，更采用了直屏形态设计，搭配优雅的大R角和超窄边框，旗舰级的质感扑面而来。他特别推荐了云霞紫配色，其细腻的云纹设计为整机增添了一抹灵动与时尚。

王腾进一步强调，Note15系列将品质从实验室带入了真实生活场景，提出了“耐久品质”的全新概念。他表示，这一代Note系列一切从真实用户场景出发，致力于打造可被反复验证的耐用品质，成为当之无愧的“实战之王”。

基于用户大数据分析，REDMI团队总结出了高频跌落和进水等常见使用场景，并采用最严苛的行业认证标准进行验证。通过升级更坚固的盖板玻璃、改进防水结构以及提升电池寿命等措施，REDMI Note15Pro在耐用性方面实现了显著提升。王腾表示，这款新品旨在满足务实蓝领、户外工作者以及每天高频使用手机的普通用户的需求，让他们能够久用、放心用。

据悉，REDMI Note15Pro被定义为同档最耐摔、最耐久防水的实战品质之王，并将于8月21日正式登场。

