享界S9T开启预售：32.8万起 华为鸿蒙智行旗下旅行车

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:今日，鸿蒙智行旗下首款旅行车——享界S9T正式开启预售，预售价32.8万元起。作为华为系在旅行车市场的开山之作，享界S9T不仅在价格上颇具吸引力，更在外观设计、内饰配置、智能化体验、智能驾驶、底盘性能以及动力系统等方面展现出诸多亮点。

外观方面，享界S9T前脸设计与享界S9轿车保持一致，车辆尾部则采用了旅行车造型，并配备全新星云尾灯，辨识度极高。新车长宽高分别为5160/2005/1492mm，轴距为3050mm，相较三厢轿车版，车身高度增加了6mm，储物空间进一步增大，满足了旅行车用户对空间的需求。

内饰与配置上，享界S9T诚意满满。仙踪绿、寰宇红双车色限时免费，标配赤茶橘、白沙杏内饰，为消费者提供了多样化的选择。同时，购车还可享受2000抵5000元购车尾款权益。车内亮点配置丰富，包括12.3寸的副驾娱乐屏、125零重力副驾、智慧电动门、全新压缩机冷暖箱（最低-6℃）、B柱出风口、电动门按钮、电动遮阳帘等，极大地提升了驾乘的舒适性和便利性。

智能化是享界S9T的一大卖点。车辆搭载鸿蒙座舱，车内布置超10块屏幕，涵盖智能投影幕布系统2.0、百万像素智慧投影大灯等。此外，车内新增后排移动控制屏，让后排乘客也能轻松操控车内设备，整体智能化体验更上一层楼。作为旅行车，享界S9T后排一键放倒后可形成2.2米纵深的大床，完美满足户外露营等床车需求。

智能驾驶方面，享界S9T同样表现出色。它将首批搭载HUAWEI ADS4智能辅助驾驶系统，车顶配备华为192线激光雷达，车身四周拥有高精度固态激光雷达、4D毫米波雷达等传感器，具备全向感知能力，为驾驶者提供更加安全、便捷的驾驶体验。

底盘部分，享界S9T全系标配空气悬架、连续可变阻尼减振器CDC、双叉臂前悬、多连杆后悬架以及华为途灵平台3.0，操控性能得到同步提升，无论是城市道路还是复杂路况，都能轻松应对。

动力系统上，享界S9T提供了增程版和纯电版两种选择。增程版搭载华为雪鹃智能增程系统，配备37kWh及53.4kwh电池包，纯电续航最高可达354km，综合续航达1305km。纯电版则提供后驱和四驱两种动力形式，其中单电机功率为227千瓦，双电机功率为385千瓦，标配100kWh巨鲸电池，纯电续航最高可达801km，满足了不同消费者的出行需求。

（举报）