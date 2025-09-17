首页 > 原创 > 关键词  > 享界S9T最新资讯  > 正文

全新享界S9T上市1小时大定破5000台

2025-09-17 09:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:昨晚，全新享界S9T正式上市，其30.98万的起售价展现出极高的性价比。官方数据显示，该车上市仅1小时，大定数量便突破5000台。

在外观设计上，享界S9T采用寰宇美学设计语言，提供流光银、仙踪绿等6种寰宇色系外观配色，满足消费者多样化的审美需求。同时，还配备黑曜套件，包括黑色车标、红色卡钳和黑色窗框，增添了车辆的时尚感与运动气息。车辆配备的华为百万像素智慧投影大灯、星河大灯、纯平侧窗、无框车门、隐藏式门把手等设计，不仅提升了车辆的科技感，还展现出独特的魅力。此外，享界S9T还提供两种尺寸、三种样式的轮辋供消费者选择。

车身尺寸方面，享界S9T长宽高分别为5160/2005/1492毫米，轴距达3050毫米，为车内提供了宽敞的空间。全车配备30个储物空间，后备厢标准容积660升，后排座椅可一键放倒，最大拓展空间达1677升，纯电版还提供38升电吸电弹前备厢，无论是日常出行还是长途旅行，都能轻松满足储物需求。

旅行车不再小众！全新享界S9T上市 1 小时大定破 5000 台

内饰配置上，享界S9T搭载全新鸿蒙智能座舱4.0，配备12.3英寸液晶仪表、16.1英寸3K中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏、全新MagLink Mini后排控制屏，中控台两侧还有智能电子外后视镜内屏，为驾乘人员带来便捷的操作体验。全系标配副驾零重力座椅和副驾屏，后排座椅支持一键放倒，带有电动隐私遮阳帘，并新增B柱出风口，提升了乘坐的舒适性和私密性。座椅标配通风、加热、按摩功能，并支持多向电动调节，有三档座椅加热可供选择。前排中央扶手箱处还有6.2升车载冷暖箱，可实现-6℃ -50℃的温度调节，满足不同季节的饮品存放需求。

音响系统方面，享界S9T搭载华为悦彰音响卓越系列，带有23个扬声器和2个主驾头枕扬声器，系统包括7个环绕声道、1个重低音声道以及4个天空声道，功放输出达到2080瓦，且首发全新HUAWEI SOUND SUPERIOR大师音网设计，为驾乘人员带来沉浸式的听觉享受。

智能驾驶方面，享界S9T首批搭载HUAWEI ADS4，配备4激光雷达、3分布式4D毫米波雷达矩阵、2个4D毫米波雷达等36个传感器，智驾能力显著提升，为行车安全提供了有力保障。

底盘悬架方面，享界S9T全系标配空气悬架、连续可变阻尼减振器CDC、双叉臂前悬、多连杆后悬架以及华为途灵平台3.0，底盘减振器调节带宽增加了100%，弹减一体空悬高度调节范围达到50毫米，麋鹿测试成绩83.3km/h，展现出卓越的操控性能。

动力选择上，享界S9T提供增程版和纯电版两种动力。增程版搭载1.5T发动机，最大功率118kW，驱动电机最大功率227kW，匹配37kWh或53.4kWh电池组，CLTC纯电续航最高可达354km，综合续航突破1305km。纯电版提供单电机后驱（227kW）和双电机四驱(385kW)两种版本，标配宁德时代100kWh三元锂电池组，CLTC续航最高可达801km，且支持超快充补能，满足不同消费者的出行需求。

