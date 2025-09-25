小米电视S Pro Mini LED 2026发布：售价5199元起

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日，小米新品发布会现场热闹非凡，备受瞩目的小米电视S Pro Mini LED2026 正式亮相。此次发布的新品提供了65、75、85、 98 英寸四个不同尺寸，以满足消费者多样化的需求。

在价格方面，各尺寸版本首销与零售价有所差异。 65 英寸版本首销价定为 5199 元，零售价 6499 元； 75 英寸版本首销价 6499 元，零售价 7999 元； 85 英寸版本首销价 8499 元，零售价 10499 元； 98 英寸版本首销价 13999 元，零售价 15999 元。值得一提的是，雷军在发布会上特别推荐 85 英寸版本，称其能够方便运送到几乎所有家庭。

核心配置上，小米电视S Pro Mini LED2026 表现强劲。它搭载了 9655 旗舰芯片，配备四核Cortex-A73 处理器以及ARM Mali-G57 MC1 GPU，同时拥有4GB + 64GB的存储组合，为流畅运行各类应用和存储丰富内容提供了有力保障。该电视运行小米澎湃OS 3，音频方面采用2.1. 2 声道（ 2 全频 +1 低频 +2 高频）设计，额定功率达61W，支持Dolby Atmos、Harman AudioEFX，可为用户带来沉浸式的音频体验。

屏幕素质堪称一大亮点。新品继续采用Mini LED屏幕，背光分区从 1792 起步，峰值亮度高达5200nits，动态对比度达到52000000:1，纯黑亮度低至0.0001nits，支持95% DCI-P3 电影级广色域以及10. 7 亿色显示，能够呈现出细腻逼真、色彩绚丽的画面。在刷新率方面，原生支持4K 165Hz，还支持330Hz竞技模式（需手动开启，1920×1080/2560×1440@330Hz输入），并且具备VRR可变刷新率、FreeSync Premium Pro认证以及MEMC动态补偿功能，无论是观看高速运动画面还是玩大型游戏，都能确保画面流畅无拖影。

外观质感上，小米电视S Pro Mini LED2026 也有了显著提升。它拥有4.35mm超窄边框和0.9mm屏幕黑边，营造出极具沉浸感的视觉效果。接口配置也十分丰富，提供了HDMI 2.1×3（含 1 个eARC接口）、USB 3.0×1、USB 2.0×1、AV三合一复合接口×1、LAN百兆网口×1、S/PDIF光纤接口×1、Antenna电视接口×1，方便用户连接各种设备。

