小米电视S Pro Mini LED 2026发布：售价5199元起

2025-09-25 21:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日，小米新品发布会现场热闹非凡，备受瞩目的小米电视S Pro Mini LED2026 正式亮相。此次发布的新品提供了65、75、85、 98 英寸四个不同尺寸，以满足消费者多样化的需求。

在价格方面，各尺寸版本首销与零售价有所差异。 65 英寸版本首销价定为 5199 元，零售价 6499 元； 75 英寸版本首销价 6499 元，零售价 7999 元； 85 英寸版本首销价 8499 元，零售价 10499 元； 98 英寸版本首销价 13999 元，零售价 15999 元。值得一提的是，雷军在发布会上特别推荐 85 英寸版本，称其能够方便运送到几乎所有家庭。

核心配置上，小米电视S Pro Mini LED2026 表现强劲。它搭载了 9655 旗舰芯片，配备四核Cortex-A73 处理器以及ARM Mali-G57 MC1 GPU，同时拥有4GB + 64GB的存储组合，为流畅运行各类应用和存储丰富内容提供了有力保障。该电视运行小米澎湃OS 3，音频方面采用2.1. 2 声道（ 2 全频 +1 低频 +2 高频）设计，额定功率达61W，支持Dolby Atmos、Harman AudioEFX，可为用户带来沉浸式的音频体验。

屏幕素质堪称一大亮点。新品继续采用Mini LED屏幕，背光分区从 1792 起步，峰值亮度高达5200nits，动态对比度达到52000000:1，纯黑亮度低至0.0001nits，支持95% DCI-P3 电影级广色域以及10. 7 亿色显示，能够呈现出细腻逼真、色彩绚丽的画面。在刷新率方面，原生支持4K 165Hz，还支持330Hz竞技模式（需手动开启，1920×1080/2560×1440@330Hz输入），并且具备VRR可变刷新率、FreeSync Premium Pro认证以及MEMC动态补偿功能，无论是观看高速运动画面还是玩大型游戏，都能确保画面流畅无拖影。

外观质感上，小米电视S Pro Mini LED2026 也有了显著提升。它拥有4.35mm超窄边框和0.9mm屏幕黑边，营造出极具沉浸感的视觉效果。接口配置也十分丰富，提供了HDMI 2.1×3（含 1 个eARC接口）、USB 3.0×1、USB 2.0×1、AV三合一复合接口×1、LAN百兆网口×1、S/PDIF光纤接口×1、Antenna电视接口×1，方便用户连接各种设备。

5199元起!小米电视S Pro Mini LED 2026正式发布:330Hz超高刷

  • 小米17系列本月发布 小米邀请850位米粉参加新品发布会

    小米17系列将于9月发布，预计25日举行发布会。该系列包括标准版、Pro和Pro Max三款机型，全面对标iPhone。小米17为史上最强标准版旗舰，全方位升级不加价；Pro版为小米最精湛小尺寸科技影像旗舰；Pro Max则是小米史上最强大巅峰科技影像旗舰。高通骁龙峰会将于24日举办，届时第五代骁龙8至尊版将正式发布，小米17系列为全球首发机型。

    ​小米17系列 ​发布会 ​米粉招募

  • 2025年最值得买的高端MiniLED电视海信E7Q发布，7999元起售

    9月26日，海信发布2025秋季新品E7Q系列电视，定位“旗舰性能，越级画质”。该系列基于ULED平台打造，采用Mini LED技术，配备自研信芯AI画质芯片H6超频版，实现控光精度提升16倍，原生4K刷新率达170Hz。搭载黑曜屏Pro，抗反光能力领先行业3倍，峰值亮度达7000nits。音质方面联合帝瓦雷调校，支持2.1.2声道环绕系统。提供65至100英寸四种规格，首发价7999元起，专为影音与游戏场景优化，以全面越级实力重塑高端Mini LED电视价值标准。

    ​海信电视E7Q ​Mini ​LED电视

  • “万象分区”登顶抖音热搜，雷鸟鹤6 26款成电视行业价格屠夫

    9月22日，雷鸟鹤6系列626款QD-MiniLED电视正式发售，凭借三大核心技术——HVA面板、QD-MiniLED及万级分区控光技术，实现画质媲美OLED。85英寸版本补贴后价格低至5199元，成为5000元价位段唯一搭载万级分区和华星HVA屏的产品，性价比突出。该产品在抖音引发热议，话题冲上热搜，有望推动MiniLED技术普及，改变中端电视市场格局。

    ​雷鸟鹤626 ​QD-MiniLED电视 ​万象分区技术

  • 小米17/Pro/Pro Max今日首销：4499元起

    9月27日上午10点，小米17系列正式开售，推出三款新机：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max，起售价4499元。三款机型均采用纯直屏设计，搭载第五代骁龙8至尊版处理器，性能出色。定位各有侧重：小米17为最强标准版旗舰，17 Pro主打小尺寸影像旗舰，17 Pro Max则是巅峰科技影像旗舰。屏幕尺寸上，17和17 Pro为6.3英寸，17 Pro Max为6.9英寸。价格区间覆盖4499元至6999元，竞争力强。此外，小米新增16GB+1TB存储版本的小米17标准版，定价5299元，将于10月5日发售，相比前代更亲民。

    ​小米17系列 ​手机首销 ​旗舰手机

  • 最贵的最抢手！雷军：小米17 Pro Max首销占比超50%打破国产手机单机记录

    小米17系列今天上午10点首销，起售价4499元，这次共三款机型，分别是小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 其中，小米17和小米17 Pro是6.3英寸小直屏，小米17 Pro Max是6.9英寸大直屏。 值得注意的是，按照前两代的经验来看，应该是小屏版本更受欢迎，销量更高，而这次却是一反常态，最贵的大直屏销量更高。

    ​小米17系列 ​首销 ​销量纪录

  • 当客厅成为影厅：百寸电视画质如何重塑我们的观影体验

    2025年上半年全球电视市场格局发生历史性转变，中国品牌以31.3%出货量首次超越韩系品牌。海信U8Q等高端产品通过画质芯片、显示技术、声学体验等多维度创新，实现从参数竞争到综合体验的升级。采用自研AI画质芯片和独家黑曜屏技术，在画质处理、抗环境光干扰等方面取得突破，配合专业音响系统和人性化交互设计，构建起高端市场的综合竞争力。

    ​全球经济周期 ​消费需求变迁 ​电视产业

  • 雷军：小米17 Pro Max屏幕采用超级像素技术 功耗降低26%

    小米创始人雷军近日揭晓了小米17 Pro Max在屏幕技术上的重大突破——革命性的“超级像素”技术。该技术首次在每个像素点集成RGB三个子像素，使屏幕清晰度媲美传统2K屏，同时功耗降低26%，显示效果更出色。此外，小米17系列还标配全新M10屏幕发光技术，采用国产新型红色发光主材，发光效率达全球顶尖水平。全系采用直屏设计，边框窄至1.18mm，视觉体验更出众。小米17系列将于9月25日正式亮相，雷军还将分享小米玄戒芯片和小米汽车背后的故事，引发市场期待。

    ​超级像素技术 ​小米17 ​Pro

  • iPhone 17 Pro mini首曝：4.7英寸屏 未能上市

    9月24日有博主爆料，苹果曾计划推出4.7英寸iPhone 17 Pro mini，但在DVT阶段取消开发。该机型设计类似iPhone 17 Pro，采用横向矩阵相机和铝合金一体化机身，但工程师认为其外观“荒谬”。苹果曾尝试小屏路线，iPhone 12/13系列推出mini版本但销量未达预期，iPhone 14起以Plus替代mini，然而Plus销量同样不佳。从iPhone 17系列开始，苹果新增主打轻薄的Air机型，Plus系列正式退出市场。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 2025 人像旗舰手机解析：vivo X300 Pro 与小米 17 Pro 核心特性详解

    2025年智能手机影像领域迎来“精简革命”，摄像头数量减少但高像素传感器占比提升。vivo X300 Pro凭借2亿像素长焦、三焦段变焦闪光灯和双芯影像架构，在专业场景表现全面；小米17 Pro则以徕卡色彩风格见长，适合日常拍摄。综合来看，X300 Pro更适合追求全能影像体验的用户，而17 Pro是高性价比的备选方案。选择手机应注重硬件参数与使用场景的匹配。

    ​智能手机影像 ​精简化革命 ​高像素单摄

  • 携多款巨幕亮相，海信电视2025电博会展示百吋画质标杆

    9月19日，2025中国国际消费电子博览会在青岛开幕。海信电视携多款百吋产品亮相，展示RGB-Mini LED、激光显示、Micro LED三大核心技术，覆盖不同场景的显示解决方案。现场展出的116吋RGB-Mini LED电视和U7S Pro等产品，凭借领先画质技术和超高色域表现引发关注。海信还展示了Micro LED电视的自由拼接定制技术，尺寸最大可定制至271吋。此次展会彰显了中国显示技术的创新高度，为全球用户提供优质视觉体验。

    ​电博会 ​海信电视 ​RGB-Mini

