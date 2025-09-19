首页 > 原创 > 关键词  > 鸿蒙智行最新资讯  > 正文

鸿蒙智行秋季发布会定档9月23日：尚界H5、新问界M7来了

2025-09-19 10:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月19日 消息:鸿蒙智行官方正式对外宣布，其秋季新品发布会已定档于9月23日19:00。届时，问界及尚界的新品将重磅登场，为汽车市场带来新的活力与惊喜。

在此次发布会上，将有三款明星车型亮相。首先是五十万级销冠问界M9，此次将推出新颜色银境紫，为消费者提供更多个性化选择。其次是全新问界M7，这款车自开售便展现出强大的市场吸引力，用户纷纷涌入官方小程序下定，一度导致服务器崩溃。

鸿蒙智行官方数据显示，全新问界M7开售10分钟小订订单就超过2万台，1小时突破10万台，目前小订订单已超20万台。它提供增程和纯电两种版本，分为Pro、Max和Ultra三种车款，又细分为五座和六座。增程版全系双电机四驱，五座版价格为28.8万、32.8万和34.8万，六座版价格为30.8万、34.8万和36.8万;纯电版分为后驱和四驱，五座版价格为32.8万、34.8万和36.8万，六座版价格为34.8万、36.8万和38.8万。相较于问界M9和M8，全新M7定位和价位更低，将面向更多年轻家庭群体。

另一款备受瞩目的车型是尚界首款SUV尚界H5。作为鸿蒙智行大家族的“最后一界”，尚界H5在此次发布会上将正式上市。此前，尚界H5已开启预售，预售价为16.98万元，成为首款20万以内的鸿蒙智行车型。新车开售成绩斐然，1小时订单量突破25000台，18小时小订突破50000台，目前小订订单已突破10万台，显现出爆款特征。

而且，尚界H5的订单量已解锁第二档补贴权益，用户下订即可享2000元尾款减免，若后续订单量超15万，现金权益将升级为3000元。作为入门车型，尚界H5的智能化表现堪称越级，车内配备满血鸿蒙座舱，拥有15.6英寸的车机大屏以及大模型小艺语音助手。同时，HUAWEI ADS4辅助驾驶系统也同步上车，硬件传感器包括超高性能的华为192激光雷达、标配4D毫米波雷达，支持全国都能开的领航功能以及全场景辅助泊车。

此次鸿蒙智行秋季新品发布会，问界与尚界的多款新品齐聚，无论是从车型的丰富度，还是从各车型展现出的强大市场潜力来看，都备受期待，有望在汽车市场掀起新的波澜。

