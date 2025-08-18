REDMI Note 15 Pro+外观公布：配备全等深微曲屏幕与机身

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:今日，REDMI官方正式宣布，Note15系列将于8月21日（周四）19:00盛大发布。与此同时，官方还抢先公布了Note15Pro+的外观图片，全方位展示了这款新机的精致细节，引发了广大消费者的热烈关注。

从公布的图片来看，Note15Pro+背部延续了前代标志性的“四筒”造型，整体呈现居中对称设计，但机身在设计和质感上实现了显著提升。此次，新机首次采用了全等深微曲机身与全等深微曲屏幕的完美结合，不仅观感出众，手感也极为舒适，直边设计却毫无硌手之感。官方自信地宣称，这将是迄今为止最好看的Note小金刚。

仔细观察官方图片，可以发现Note15Pro+的中框并无天线断点，由此推测可能采用了塑料中框。然而，消费者无需担心机身坚固性，因为REDMI的“小金刚”系列一直以耐摔、防水为主要亮点，此次更是进行了全面升级。REDMI中国区市场部总经理王腾强调，Note15系列将品质从“实验室”带入了“真实生活场景”，提出了耐久品质的概念，致力于打造可被反复验证的“耐用品质实战之王”。

据售后大数据显示，中端机损坏的主要原因中，跌落损坏、液体浸入和电池老化位列前三。同时，用户调研也表明，雨天、浴室、湿手场景下的用机频率显著增加。针对这些实际使用场景，Note15系列进行了专属优化，将实现同档最耐摔、同档最耐久防水的卓越表现。

除了品质上的全面升级，Note15系列在配置上也毫不逊色。该系列将拥有旗舰级屏幕、旗舰级充电续航能力，以及同档最强的影像和通讯能力。REDMI此次旨在通过Note15系列，重新定义中端机型的体验标准，为消费者带来前所未有的使用享受。

（举报）