REDMI Note 15 Pro系列官宣下周发布

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:REDMI官方正式宣布，备受瞩目的Note15Pro系列将于下周与消费者见面。官方宣称，该系列将以“耐用品质，打造品质里程碑之作;用真实场景，定义实战之王”，彰显其在品质与实用性上的双重追求。

据小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾透露，实战是检验品质的唯一标准。对于REDMI Note15Pro系列而言，好品质意味着要能够经受住真实生活中复杂、高频、极限场景的考验，全方位满足用户需求。结合官方此前的预热信息，该系列在防护性能上将实现进一步升级，不仅超越实验室标准，更将全面覆盖用户的日常使用体验，特别是在防水时长和日常抗摔能力方面有了显著提升。

值得一提的是，REDMI Note15Pro系列已成功入网，并支持高达90W的快充技术。其中，Note15Pro更是推出了支持北斗短报文的特别版本，成为REDMI品牌首款具备卫星通信功能的手机，这一配置此前甚至未在K系列旗舰机型上出现。该功能使得用户在无地面网络的情况下，仍能发送或接收卫星消息，为关键时刻的信息传递和及时救援提供了有力保障。

在硬件配置方面，REDMI Note15Pro系列有望搭载高通第四代骁龙7处理器，采用先进的台积电4nm工艺制程。其CPU首次采用1+4+3的组合方式，包括1个主频高达2.8GHz的超级核心A720、4个主频为2.4GHz的性能核心A720，以及3个主频为1.8GHz的能效核心A520，性能表现值得期待。

此外，该系列还将升级为更受用户欢迎的等深微曲屏设计，不仅提升了视觉体验，更在防护性上实现了进一步升级。同时，配备5000万像素长焦镜头和对称式双扬声器，为用户带来更加出色的拍照和音效体验。REDMI Note15Pro系列的亮相，无疑将为市场带来一股新的活力。

