AI日报：腾讯混元开源Hunyuan-GameCraft；图像编辑器nano-banana发布；字节开源Agent专用模型 M3-Agent-Control

1、一张图秒变游戏大片！腾讯混元开源Hunyuan-GameCraft

腾讯混元团队推出的Hunyuan-GameCraft是一款基于HunyuanVideo底模的高动态交互式游戏视频生成框架，能够通过简单的输入生成高质量的游戏视频，显著降低了制作成本并提升了创作效率。

【AiBase提要:】 🎮 Hunyuan-GameCraft通过输入一张图、文字描述和动作指令，生成高清动态游戏视频。 💡 该工具解决了传统游戏内容生产中的动作僵硬、场景静态和成本高昂问题。 🚀 支持自由流畅的动作控制，适用于消费级硬件，降低游戏开发门槛。 详情链接:https://hunyuan-gamecraft.github.io/

2、超越FLUX Kontext！新图像编辑模型nano-banana角色还原能力超强

Nano-Banana模型在图像编辑领域表现出色，尤其在角色还原、场景重构和图像融合方面超越了FLUX Kontext模型，展现了强大的潜力。

【AiBase提要:】 🎨 角色还原能力：Nano-Banana模型能够精准保留图像中人物角色的细节特征，确保编辑后的图像保持高度的视觉真实性。 🌆 场景重构能力：该模型在处理复杂的背景替换或场景转换任务时，能生成自然连贯的画面效果。 🖼️ 图像融合技术：Nano-Banana在处理多元素融合场景时，能够实现平滑过渡，几乎消除不同元素之间的违和感。 详情链接:https://lmarena.ai/?chat-modality=image

3、字节开源Agent专用模型 M3-Agent-Control，基于Qwen 3 32B训练

字节跳动最新推出的AI模型M3-Agent-Control，基于Qwen 3 32B训练，拥有328亿参数，采用BF16张量类型，展示了其在AI领域的创新实力。该模型旨在推动智能技术的开放和普及，为开发者和企业提供了更多可能性。

【AiBase提要:】 🚀 M3-Agent-Control是一个基于Qwen 3 32B训练的高性能AI模型，拥有328亿参数。 🧠 该模型采用了BF16张量类型，能够更快地响应并提供更高效的结果。 🌐 字节跳动致力于通过开放源代码和科学共享的方式，加速人工智能技术的发展。 详情链接:https://huggingface.co/ByteDance-Seed/M3-Agent-Control

4、Kimi即将推出依托K2驱动的全球版PPT生成功能

Kimi K2模型凭借其强大的性能和开源特性，在AI领域取得了显著成就，并即将推出全球版PPT生成功能，进一步提升用户效率。

【AiBase提要:】 🧠 Kimi K2模型拥有1万亿总参数和326亿活跃参数，性能卓越。 🚀 Kimi K2在多个基准测试中表现优异，超越了DeepSeek等开源模型。 📊 新功能将为用户提供更高效、智能的PPT生成体验，推动AI办公场景普及。

5、阿里1688推出“诚信通 AI 版”会员，10月全面上线

阿里巴巴旗下1688平台将推出全新商家会员产品——‘诚信通 AI 版’，计划于2025年10月正式上线。新入驻商家必须开通AI版，现有基础版将在过渡期后下架。同时，1688还将升级免费AI数字员工功能，帮助商家提升获客和运营效率。

【AiBase提要:】 🚀 阿里1688推出‘诚信通 AI 版’，2025年10月全面上线。 🔒 新入驻商家需开通AI版，现有基础版将在过渡期后下架。 🤖 升级免费AI数字员工功能，助力商家高效获客与运营。

6、苹果智能家居中心再度延期至2026年中期，全新Siri成核心亮点

苹果正在开发的类似iPad的智能家居中心设备因技术问题被推迟至2026年中期发布。该设备将配备7英寸显示屏和扬声器系统，外观设计类似Google Nest Hub，并搭载专为家庭成员共同使用而设计的新操作系统Charismatic。此外，基于大型语言模型的全新Siri将成为其核心功能。

【AiBase提要:】 🍎 苹果智能家居中心因技术问题推迟至2026年中期发布。 📺 设备配备7英寸显示屏，外观设计类似Google Nest Hub。 🤖 基于大型语言模型的全新Siri将成为该设备的核心功能。

7、万兴科技抢先接入GPT-5！成首批集成OpenAI最新模型的厂商

万兴科技成功接入OpenAI的GPT-5模型，展示了其在人工智能领域的前瞻性布局，并提醒投资者关注相关风险。

【AiBase提要:】 🧠 万兴科技成功接入OpenAI的GPT-5模型，展现了其在AI技术集成方面的实力。 ⚠️ 公司同时提醒投资者注意潜在风险，体现了对市场的理性态度。 🚀 GPT-5的性能提升为万兴科技在AI应用竞争中提供了新的机遇。

8、全球 AI 独角兽数量激增至 498 家，总值达 2.7 万亿美元

AI 行业正迅速崛起，吸引了大量投资和财富。目前全球已有近 500 家 AI 独角兽公司，总价值达到 2.7 万亿美元，并且在过去两年中诞生了 100 家新的独角兽公司。这表明 AI 正以创纪录的速度创造亿万富翁，并可能迎来“万亿富翁”时代。

【AiBase提要:】 🚀 全球已有 498 家 AI 独角兽，总值达到 2.7 万亿美元。 💰 过去两年中，AI 行业新创立的 100 家独角兽公司显示出迅猛的增长势头。 🌟 AI 创始人和投资者的财富激增，多个亿万富翁纷纷诞生，未来可能会迎来“万亿富翁”时代。

9、谷歌为 Slides 和 Vids 引入全新 AI 图像编辑功能，轻松替换和扩展背景

谷歌推出了基于 Gemini 的两项新 AI 图像编辑功能，分别用于替换和扩展图片背景。这些功能通过文本提示实现图像处理，提升用户在 Google Slides 和 Vids 中的创作效率。

【AiBase提要:】 🖼️ 用户可通过文本提示快速替换图片背景，适用于产品展示或统一头像背景。 📐 支持扩展图片背景，将竖屏图片转换为横屏格式，避免图像扭曲。 📅 功能预计8月14日全面上线，覆盖 Google Workspace 多个订阅版本及插件用户。

10、昆仑万维发布Skywork Deep Research Agent v2

昆仑万维发布Skywork Deep Research Agent v2，显著增强了天工超级智能体的核心引擎，引入了多模态深度调研和浏览器智能体，提升了信息处理能力和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 引入多模态深度调研Agent，提升信息检索与生成能力。 🌐 推出多模态深度浏览器智能体，革新社交媒体内容分析模式。 📈 Skywork Deep Research Agent v2在权威评测中表现优异，刷新行业SOTA纪录。 详情链接:https://skywork.ai

