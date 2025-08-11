京东养车50亿补贴更名震骨价 号称补贴不「唬」

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息:今日，京东养车全网征名活动结果正式揭晓，此前备受关注的“震虎价”在涉及相关诉讼后，正式更名为“震骨价”，同时推出“低价震骨，补贴不「唬」”的宣传口号。

时间回溯到2024年1月，途虎养车将京东养车告上法庭。途虎方面认为，京东养车推出的“震虎价”影响其商誉，要求赔偿500万元，起诉案由为不正当竞争。途虎养车指出，京东养车在微信公众号、微博、抖音以及京东养车App等平台，对途虎养车的养车服务价格进行虚假性描述，话语中带有明显贬损意味，且传播范围广泛，属于商业诋毁行为。

8月4日，京东汽车发布声明回应此事。声明称，针对上海阑途信息技术有限公司起诉北京汽广行信息技术有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司不正当竞争纠纷案件，上海知识产权法院认定三被告在涉及“震虎价”宣传活动中的相关行为构成不正当竞争，京东汽车特此声明以消除影响。

在尊重司法判决的前提下，京东养车全面下线了与“震虎价”相关的营销内容。不过，京东养车并未因此停下市场推广的脚步，同步推出了50亿补贴活动。用户在京东平台搜索“养车50亿补贴”，即可领取轮胎、机油等大额优惠券，这一举措为消费者带来了实实在在的优惠。

与此同时，为了给补贴活动寻找更具合规性和吸引力的名称，京东养车发起了全网征名活动。活动吸引了众多网友参与，最终“震骨价”这一全新名称脱颖而出。京东养车希望通过这一新名称，继续传递其低价补贴、诚意满满的营销理念，在竞争激烈的养车市场中持续发力，为消费者提供更多优质服务。

