荣耀Magic7 Pro 16+512G卫星通信版开售：售价5199元

2025-08-07 08:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:荣耀官方宣布，旗下旗舰机型荣耀Magic7Pro正式推出16GB+512GB卫星通信版，叠加国家补贴后，售价仅为5199元，引发市场广泛关注。

荣耀Magic7Pro卫星通信版最大的亮点在于支持天通卫星通信功能。该功能依托中国电信基于自主研发的天通一号卫星移动通信系统构建的网络，可为用户提供卫星移动语音通话、短信等通信服务。这一技术的引入，使得荣耀Magic7Pro在海洋渔业、应急救援、旅游探险以及物联网等现有通信难以覆盖的领域展现出巨大应用潜力，有效填补了通信空白。

在核心配置方面，荣耀Magic7Pro同样表现出色。它配备了一块6.8英寸、分辨率为1280x2800的高清屏幕，搭载了高通骁龙8至尊版高性能平台，为用户带来流畅的使用体验。在影像系统上，后置摄像头组合包括5000万像素主摄、2亿像素潜望长焦镜头以及5000万像素超广角镜头，主摄拥有1/1.3英寸超大底，支持F1.4-F2.0智能可变光圈，前置则是一颗5000万像素3D深感摄像头，支持3D人脸识别技术。此外，该机还内置了5850mAh大容量电池，支持100W有线快充和80W无线闪充，满足用户长时间使用的需求。

除了强大的硬件配置，荣耀Magic7Pro还内置了全新的YOYO智能体。这一智能助手具备模糊理解、界面识别、自动执行以及一语到位等先进能力，能够支持单指令系统级任务执行、第三方应用任务执行，甚至实现多应用之间的协调执行，为用户带来更加便捷、智能的使用体验。

