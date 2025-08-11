REDMI Turbo 5已备案：首发天玑8500处理器

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:近日，知名博主数码闲聊站带来一则重磅消息，REDMI Turbo5已顺利完成备案，型号确定为2511FRT34C，并且这款新品预计将在今年第四季度正式登场。

此次REDMI Turbo5的一大亮点在于其全球首发天玑8500芯片。这颗芯片基于台积电先进的4nm制程打造，采用了Arm全大核架构，还集成了Mali-G720GPU，性能表现十分强劲，安兔兔跑分设定在200万分以上。回顾去年12月，REDMI Turbo4首发搭载了天玑8400系列芯片，该芯片采用旗舰同款全大核架构，CPU主频最高达3.25GHz，安兔兔跑分在180万分左右。而此次天玑8500芯片性能再创新高，成为联发科旗下最强的8系芯片，其安兔兔跑分与高通骁龙8Gen3平台的差距进一步缩小，要知道骁龙8Gen3平台的安兔兔成绩在230万分左右。

按照REDMI Turbo系列以往的惯例，该系列机型定位为高性能、长续航。此次REDMI Turbo5除了搭载强劲的天玑8500芯片外，在屏幕方面将采用1.5K直屏，能为用户带来清晰且流畅的视觉体验;内置大容量电池，满足用户长时间使用的需求;还有可能配备金属中框，提升整机的质感与耐用性。

