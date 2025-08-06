周鸿祎称很多成功人士看不起新东西 AI时代需终身学习

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日，第十三届互联网安全大会（ISC.AI2025）正式拉开帷幕，360集团创始人周鸿祎登台发表演讲，其中部分内容聚焦大模型相关主题，引发广泛关注。

演讲中，周鸿祎抛出了一个备受争议的话题:“在AI时代，谁会被淘汰?”他坦言，自己也无法确切知晓答案。不过，他指出，当下有一种观点认为，不拥抱AI的组织和个人，必将被那些积极拥抱AI的同行所淘汰。

为了更好地阐释这一观点，周鸿祎打了一个生动的比方:在面对危险时，你只需在奔跑，不一定要比熊快，只要比同伴快就足够好。他进一步分析道，在当下这场AI引发的巨大变革面前，许多成功人士容易陷入一个误区。由于过往的成功经历，他们积累了丰富的经验，却也因此容易轻视新出现的事物。

周鸿祎总结称，这种看不起新事物的心态，会让他们缺乏认真学习的动力，进而导致看不懂新趋势、看不清新方向，最终可能在未来被时代抛弃。他还引用了一句广为流传的老话“活到老，学到老，还有三分没学到”，强调学习是一个永无止境的过程。

在当今知识快速迭代的时代背景下，周鸿祎呼吁，唯有保持终身学习的态度，持续不断地充实自我，才能紧跟时代发展的步伐，避免被时代的浪潮所淘汰。

