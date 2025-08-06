AI日报：百度推全球首批AI数字员工；Claude Opus4.1出世；谷歌DeepMind发布世界模型Genie 3

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

1、重磅升级!Claude Opus4.1横空出世，编程能力直冲74.5%新高!

Claude Opus4.1在编程和数据分析方面表现出色，尤其在代码重构和错误定位上显著提升。其性能提升得到了多个测试结果的验证，并且在安全性方面也有所增强。

【AiBase提要:】 🔥 编程性能大幅提升，在SWE-bench评测中达到74.5% 📊 数据分析与细节追踪能力显著增强 🔒 安全性进一步提高，无害响应率达到98.76%

2、从闭源到开源，OpenAI重磅推出gpt-oss-120b与20b，开发者狂欢！

OpenAI首次回归开源领域，推出gpt-oss-120b和gpt-oss-20b两款模型，采用Apache2.0许可证，允许自由使用和修改。这两款模型在性能、效率和安全性上表现出色，满足企业本地化部署需求，并支持多种开发框架，为开发者提供了强大的工具。

【AiBase提要:】 🧠 gpt-oss系列采用混合专家架构，参数规模庞大且运行高效，适合不同场景应用。 🔒 OpenAI强调安全原则，对模型进行对抗性微调测试，确保其在高风险领域的安全性。 🚀 支持多种开发框架，提供丰富的工具和功能，助力开发者构建智能体工作流。 详情链接:https://openai.com/zh-Hans-CN/index/introducing-gpt-oss/

3、谷歌DeepMind重磅发布Genie 3：革命性世界模型打造沉浸式AI交互新纪元！

谷歌DeepMind发布Genie3，其强大的实时3D环境生成能力和动态交互特性重新定义了AI世界模型的边界，为AI智能体训练、游戏开发和教育等领域带来全新可能。

【AiBase提要:】 🕹️ Genie3能够实时生成720P高保真3D世界，提升沉浸感。 📝 支持通过文本指令动态修改虚拟世界事件，增强交互性。 🧪 无需传统物理引擎，通过视频数据集自主学习物理规律。 详情链接:https://deepmind.google/discover/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/

4、谷歌Gemini推出AI故事书生成器：几句话就能制作10页图文书，支持中文

谷歌Gemini AI聊天机器人新增了Storybook功能，用户只需描述故事情节，系统即可生成图文并茂的故事书。该功能支持多种艺术风格和图片上传，为个性化出版提供了新可能。

【AiBase提要:】 🌟 Storybook功能允许用户通过简单描述生成10页图文故事书。 🎨 支持多种视觉风格，如黏土动画、动漫和漫画，并可上传图片作为灵感。 🌐 全球上线，兼容多语言版本，对中文用户友好，提供便捷的分享与导出选项。

5、ElevenLabs 推出 AI 音乐生成器，并声称已获准用于商业用途

ElevenLabs推出了全新的AI音乐生成模型，允许用户将其用于商业用途。这标志着该公司首次突破其核心业务边界，进入AI音乐创作市场。为了规避法律风险，ElevenLabs与独立音乐数字发行平台Merlin Network和Kobalt Music Group达成合作，获得使用音乐素材进行AI训练的正式授权。

【AiBase提要:】 🚀 ElevenLabs推出全新AI音乐生成模型，首次拓展至AI音乐创作领域。 ⚖️ 为规避版权问题，ElevenLabs与Merlin Network和Kobalt Music Group达成授权协议。 🌐 该举措反映了AI创作工具市场的成熟化趋势，推动行业向规范化发展。

6、百度智能云宣布推出全球首批AI数字员工

百度智能云在AI Day开放日推出了全球首批AI数字员工，涵盖多个核心业务职能。这些数字员工依托百度的AI全栈能力，具备‘懂业务、给结果、可进化’三大特性，能够精准赋能垂直业务场景并持续沉淀岗位能力。

【AiBase提要:】 🚀 百度智能云推出全球首批AI数字员工，覆盖营销经理、还款助理等核心业务职能。 🧠 数字员工融合大模型、数字人技术及行业Know-How，实现开箱即用和上岗即胜任。 💡 AI数字员工推动企业生产力革命性变化，从功能执行到业务决策实现质变。

7、OpenAI正在洽谈一项股权出售交易，估值达 5000 亿美元

OpenAI 正在洽谈一项股权出售交易，预计将使其估值达到5000亿美元，成为全球最有价值的私营科技公司。其产品如 ChatGPT 在人工智能领域取得了显著成就，吸引了大量投资者的关注。此次交易可能引发连锁反应，影响其他科技公司的估值。

【AiBase提要:】 📈 OpenAI 正在洽谈股权出售，估值预计达5000亿美元。 🤖 ChatGPT 等产品的成功使 OpenAI 成为全球最有价值的私营科技公司。 💼 股权出售计划旨在扩大技术研发能力，加速产品推广。

8、00后创始人推出云端AI团队开发工具Vinsoo，多智能体协作重塑编程模式

文章介绍了由00后创始人殷晓玥创立的初创公司芸思智能推出的AI集成开发环境Vinsoo。该工具通过引入云端智能Agent团队，实现了多个AI智能体的并行任务执行，标志着编程工具进入多智能体协作时代。Vinsoo强调AI Agent团队协同理念，能够自动化处理需求解析、代码实现、测试验证和部署发布等多个关键环节，并具备独立工作能力。

【AiBase提要:】 🧠 Vinsoo采用本地与云端结合的混合架构，支持开发者在本地编写代码并同步到云端平台。 🔧 该工具具备独立工作能力的AI智能体，能够深度参与从需求分析到产品交付的完整开发链条。 🔒 安全性是Vinsoo的重要考量，为每个云端智能体配置了独立的沙盒运行环境，降低AI误操作风险。 详情链接:https://www.aiyouthlab.com/

9、腾讯2026校园招聘正式启动，将推出AI产品经理培训生项目

腾讯2026校园招聘全面启动，聚焦AI领域，开放多种岗位，同时推出针对顶尖AI产品人才的培训计划。公司通过AI工具提升招聘效率，并为校招生提供全方位的成长支持。

【AiBase提要:】 🎮 腾讯2026校园招聘面向2025至2026年毕业学生，开放70余种岗位，重点布局AI领域。 🧠 推出AI产品经理培训生项目，旨在培养顶尖AI产品人才，助力其快速成长。 👩‍💼 提供全面关爱体系，涵盖导师带教、课程资源、内部转岗等，帮助校招生适应岗位与融入团队。

10、马斯克宣布 Grok2下周开源，xAI 持续加码开源生态

马斯克在社交媒体平台 X 上宣布，旗下人工智能公司 xAI 将于下周开源 Grok2。此举标志着 xAI 在开源社区的进一步投入，并有望加速其 AI 技术的发展与普及。

【AiBase提要:】 Elon Musk 宣布 xAI 将于下周开源 Grok2，推动 AI 技术发展与普及。 Grok2 于 2024 年 8 月 13 日以 Beta 版本发布，提升推理能力。 X 平台向 Premium 和 Premium+ 用户推出图片生成功能，增强用户体验。

11、腾讯联合开放原子基金会启动第三届开源大赛，百万奖金池聚焦AI前沿技术

第三届开放原子大赛正式拉开帷幕，总奖金池超过百万元人民币，围绕大模型、数据库和操作系统三个核心技术领域设计挑战项目，旨在促进技术创新突破。腾讯作为白金级捐赠方，持续支持开源人才培养计划。

【AiBase提要:】 🔥 腾讯与开放原子开源基金会联合宣布第三届开放原子大赛启动，面向全球开发者开放报名。 💡 大赛围绕大模型、数据库和操作系统三大核心技术领域，通过开源协作解决实际产业问题。 💰 总奖金池超百万元，优秀参赛者有机会获得工作机会，推动中国开源生态建设。 详情链接:https://competition.atomgit.com

（举报）