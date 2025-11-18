首页 > 原创 > 关键词  > Grok最新资讯  > 正文

马斯克xAI发布Grok 4.1：响应速度和回答质量显著提升

2025-11-18 11:33 · 稿源:站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:当地时间周一，埃隆·马斯克旗下人工智能公司xAI正式发布了其聊天机器人Grok最新迭代版本——Grok 4.1。马斯克兴奋地透露，相较于前代产品，用户将能直观感受到Grok 4. 1 在响应速度和回答质量上的显著提升。

目前，Grok 4. 1 已在grok.com、X平台以及苹果与谷歌的应用商店全面上线，供全球用户下载体验。xAI团队介绍称，Grok 4. 1 在理解用户细微意图、保持对话连贯性和个性一致性方面均实现了增强，同时继承了前代产品的智能水平和可靠性，为用户带来更加流畅和个性化的交互体验。

Grok 4. 1 支持两种响应方式，以满足不同用户的需求。“思考模式”能够进行深度推理，为用户提供更为精准和深入的回答；而“非推理模式”则无需消耗token，即可实现即时回复，适合快速获取信息的场景。测试数据显示，新版Grok在情商和创意写作方面表现尤为出色，同时幻觉发生率也显著降低，非推理模型的幻觉率从Grok4 的12%大幅降至4.2%。

此外，Grok目前已被整合进特斯拉车辆中，作为语音助手为用户提供便捷服务。其竞争对手包括OpenAI的ChatGPT、Google Gemini以及微软Copilot等主流AI助手。随着Grok 4. 1 的发布，这场AI助手领域的竞争无疑将更加激烈。

