iPhone17系列仅标准版没涨价 分析师称Pro机型将上调50美元

2025-08-06 13:46

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:据投行分析师最新披露，苹果即将发布的iPhone17系列中，除标准版外多款机型售价或将上调。其中iPhone17Air、iPhone17Pro及iPhone17Pro Max起售价预计较前代上涨50美元，分别达到949美元、1049美元和1249美元，而iPhone17标准版将维持799美元的定价策略。

此次价格调整被指与美国对华关税政策直接相关。苹果CEO库克在近期财报会议上坦言，关税已导致公司第三财季额外增加9亿美元运营成本，且未来季度负担可能进一步加重。尽管库克强调当前关税尚未冲击美国市场销售，并称赞供应链团队"在优化库存管理方面表现卓越"，但分析机构普遍认为，持续加码的关税成本终将传导至终端产品。

值得关注的是，苹果官方对涨价传闻始终保持沉默，既未确认也未否认未来调价计划。但多位供应链分析师指出，在零部件成本攀升与关税叠加影响下，苹果若要保持40%以上的硬件毛利率，对高端机型提价几乎是必然选择。市场研究机构预测，若关税政策持续收紧，iPhone17全系均价可能较前代上涨3%-5%。

此次定价策略调整或引发连锁反应。消费者调研显示，若Pro机型售价突破1000美元心理关口，部分用户可能转向安卓阵营或选择旧款机型。而苹果能否通过AI功能升级、折叠屏创新等差异化卖点消化涨价压力，将成为新款iPhone市场表现的关键变量。

