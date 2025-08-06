首页 > 原创 > 关键词  > 微信内存清理最新资讯  > 正文

微信内存一下就少了10G上热搜 无需担心误删重要资料

2025-08-06 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日，微博热搜榜上#微信内存一下子就少了10G#的话题引发网友广泛关注与讨论。原来，有博主分享了一套微信清理内存的实用技巧，通过几个简单步骤，就能帮助用户节省出几十GB的存储空间，且无需担心误删重要资料。

这一教程迅速在网络上走红，并得到了微信员工的认可。微信员工“客村小蒋”转发相关内容并表示，这些清理方法非常实用，按照教程操作，基本可以“无痛”为手机腾出大量空间。

针对用户普遍关心的“文件自动下载”问题，“客村小蒋”也进行了详细澄清。他指出，微信接收的文件并非自动下载，而是有一个选项控制“在其他设备查看的文件在手机自动下载”，这一设计旨在保持手机记录的完整性。同时，体积过大的文件也不会自动下载，以避免占用过多手机存储空间。

那么，如何具体操作呢?用户只需在微信内依次点击“我-设置-通用”，找到“存储空间”选项。待系统计算完已用空间后，用户即可直观看到微信已占用的总空间，以及各项数据分别占据的空间大小。

在存储空间页面，用户可点击“缓存-前往清理”，这部分临时文件可直接清理，且不会影响微信的正常使用。随后，用户还可选择“聊天记录-管理”，并根据“文件大小排序”或“聊天大小排序”进行针对性清理，进一步释放存储空间。

  • CleanMyMac上线云存储清理功能

    CleanMyMac推出全新"云存储清理"功能，支持iCloud和OneDrive两大主流云服务。该功能提供统一可视化界面，可批量删除云端和本地的重复文件，或仅解除同步保留云端文件。通过滚动列表和可视化图谱两种模式，帮助用户高效管理存储空间。所有操作均在本地完成，确保数据安全。软件提供7天免费试用，并推出Basic基础版和Plus高级版两种套餐，现有用户可免费升级体验Plus全部功能。未来计划支持腾讯云、百度云等中国本土云平台，持续优化Mac存储管理体验。

  • 微信员工：微信文件过期就是过期了 从来没占用过手机空间

    微信收到文件之后，超过14天都不点它，就意味着它从来没有被下载过，过期就是过期了，它从来都没占过你的手机空间。 非要严格说的话，就是那个包含文件名称的缩略图，占的空间应该以小于KB计，不及你一张照片的1/1000。

    ​微信文件过期 ​手机空间管理 ​图片下载机制

  • 博主称修改手机日期能把微信过期文件找回 微信员工：假的离谱

    有博主称修改手机日期能把微信过期文件找回。 该博主表示，你们要是文件没接收、图片没点开、视频没点开，超过7天过期的时候，把手机日期改为接收的后七天内，就能正常点开了。比如7.10发的文件我没接收过期了，我把手机日期改成7.10-7.16之间（比如7.11）成功接收，过期的图片也一样能接收。 但是要是你没发现过期，点了一下才发现过期，这时候改日期就不行了，所�

    ​微信文件恢复 ​手机日期修改 ​过期文件处理

  • 微信员工辟谣改日期恢复过期文件：纯属谣言

    近日，有博主在社交平台上发布消息称，通过修改手机日期能够找回微信中已过期的文件、图片和视频。该博主详细描述了操作方法:若文件未接收、图片或视频未点开，在超过所谓“7天”的过期时间后，将手机日期修改为文件接收日期的后七天内，便可正常接收，过期的图片也能如此操作。

    ​微信文件找回 ​手机日期修改 ​过期文件恢复

  • 微信不做已读功能 微信的存在不是为了增加大家社交压力

    微信官方再次强调不会推出"已读"功能，称从诞生之初就未设置该功能，未来也不会添加。官方解释称将"是否回应"的选择权交还用户，希望用户在数字信息洪流中拥有"装死"自由，不必被即时回复压力束缚。腾讯公关总监张军此前曾发文表示，"已读"功能会增加接收者的心理负担和社交压力。微信坚持不提供该功能，旨在保障用户在社交互动中的轻松与自由。

  • VMware替代关键技术：深信服超融合存储中的外置存储链路亚健康检测与隔离技术

    文章探讨了外置存储在超融合架构中的关键作用及其亚健康问题对业务的影响。外置存储能优化数据读写效率，但亚健康状态会导致系统性能下降，如医疗影像延迟、银行交易卡顿等。深信服超融合HCI6.11.1推出"外置存储链路亚健康检测与隔离技术"，通过"监测-隔离-恢复"闭环管理，实现毫秒级异常检测、智能隔离风险路径和动态恢复。相比传统方案，该技术在内核层实现精准监测，资源占用低，支持FC、iSCSI等多种协议，并提供灵活的配置选项。该方案能显著提升存储可靠性和业务运行效率，未来将持续优化超融合技术，助力企业应对数字时代的存储挑战。

  • 汽车存储新势力，中国存储企业江波龙如何以技术突围

    随着智能网联汽车快速发展，汽车存储产品成为支撑自动驾驶、智能座舱等功能的关键基础设施。全球汽车存储市场规模预计从2021年45亿美元增至2027年125亿美元，年复合增长率18.6%。江波龙通过芯片设计、存储定制等布局，构建汽车存储技术体系，自主研发WM6000主控芯片，支持高速模式，容量达128GB，符合车规级可靠性标准。其产品覆盖智能座舱、ADAS等10余个车载场景，与20余家主机厂建立合作，累计装机量突破千万级。公司前瞻布局车规级存储领域，推出eMMC、UFS等多类产品，构建从芯片到系统的完整生态，成为汽车存储领域标杆企业。

    ​智能网联汽车 ​汽车存储市场 ​自动驾驶技术

  • 微信发布警告：近期黑产盗号行为频发 多人已中招

    微信公众平台运营中心发布《关于防范黑产盗号行为的安全警示公告》。 公告中称，近期，平台收到多位公众账号用户反馈，其用于注册账号的企业，在不知情的情况下被篡改变更了法人信息和其他信息。 为避免不法分子使用篡改后的信息，危害公众账号用户的账号安全，平台已积极开展阻断工作。 微信方面表示，平台已对部分可能存在风险的账号，暂停了通过法人信息�

  • 微信：没有已读功能 以后也不会有 腾讯张军：望终结此话题

    微信官方7月7日重申不会开发"已读"功能，强调产品设计理念是构建轻松无压力的社交环境。腾讯公关总监张军在播客节目中解释，微信从立项之初就明确不会增加任何可能加重用户社交负担的功能。微信团队成员"客村小蒋"在微博透露，张军是因频繁被追问该问题才被迫回应。张军随后转发微博表示希望"这是最后一次聊这个话题"，并配上流泪表情，显露出对重复被问及同一问题的无奈。文章指出，这一立场与微信长期坚持的"让沟通更简单"理念一脉相承。

  • 登顶！华为OceanStor A系列存储再登MLPerf全球性能之巅

    2025年8月5日，华为OceanStor A系列存储联合济南超算研究院在MLPerf® Storage v2.0基准测试中斩获多项全球第一。在3D U-Net训练场景下，OceanStor A800以698GiB/s带宽刷新全球记录，支持255张H100 GPU；A600每U带宽达108GiB/s。新增的Checkpointing测试中，华为存储在Llama3模型场景下读写带宽领先。该测试涵盖26家厂商，验证了存储系统对大规模AI算力的支撑能力。华为通过架构创新实现EB级扩展、99.999%高可靠，并推出128TB大容量SSD，能效低至0.7W/TB，持续推动AI大模型训练与推理场景的技术突破。

