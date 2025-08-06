微信内存一下就少了10G上热搜 无需担心误删重要资料

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日，微博热搜榜上#微信内存一下子就少了10G#的话题引发网友广泛关注与讨论。原来，有博主分享了一套微信清理内存的实用技巧，通过几个简单步骤，就能帮助用户节省出几十GB的存储空间，且无需担心误删重要资料。

这一教程迅速在网络上走红，并得到了微信员工的认可。微信员工“客村小蒋”转发相关内容并表示，这些清理方法非常实用，按照教程操作，基本可以“无痛”为手机腾出大量空间。

针对用户普遍关心的“文件自动下载”问题，“客村小蒋”也进行了详细澄清。他指出，微信接收的文件并非自动下载，而是有一个选项控制“在其他设备查看的文件在手机自动下载”，这一设计旨在保持手机记录的完整性。同时，体积过大的文件也不会自动下载，以避免占用过多手机存储空间。

那么，如何具体操作呢?用户只需在微信内依次点击“我-设置-通用”，找到“存储空间”选项。待系统计算完已用空间后，用户即可直观看到微信已占用的总空间，以及各项数据分别占据的空间大小。

在存储空间页面，用户可点击“缓存-前往清理”，这部分临时文件可直接清理，且不会影响微信的正常使用。随后，用户还可选择“聊天记录-管理”，并根据“文件大小排序”或“聊天大小排序”进行针对性清理，进一步释放存储空间。

