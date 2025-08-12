REDMI Note 15 Pro系列官宣本月发布

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:近日，小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾发文带来重磅消息。他透露，REDMI Note系列已成功出海超百个国家，并且在2025年上半年，成为175～499价位段全球最热销的国产手机，展现出强大的市场竞争力。

与此同时，王腾正式宣布REDMI Note15Pro系列将于本月正式发布。他强调，该系列以2025顶级标准精心打造，全系品质实现全面升级，在整机用料、品质标准以及保障服务等方面均达到行业新高度，无疑让众多消费者充满期待。

此前，REDMI Note15Pro系列已顺利入网，其支持90W快充技术，能为用户带来更高效的充电体验。值得一提的是，Note15Pro还有支持北斗短报文的版本，这不仅是REDMI品牌首款具备卫星通信功能的手机，此前连小米K系列旗舰都未曾配备。有了这一功能，在无地面网络的情况下，用户也能发送或接收卫星消息，在关键时刻传递重要信息，及时获得救援，大大提升了手机在特殊场景下的实用性。

在性能配置上，该系列有望搭载高通第四代骁龙7芯片。该芯片采用先进的台积电4nm工艺，CPU首次采用1+4+3组合，包含1个频率为2.8GHz的超级核心A720、4个频率为2.4GHz的性能核心A720以及3个频率为1.8GHz的能效核心A520，性能表现值得期待。

屏幕方面，系列将升级为更受消费者欢迎的等深微曲屏，不仅视觉效果更佳，防护性也得到进一步升级。影像能力上，配备5000万像素长焦镜头，能够满足用户多样化的拍摄需求。同时，还搭载对称式双扬声器，为用户带来更出色的音频体验。

