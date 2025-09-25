REDMI蓝牙音箱2发布：99元 5小时续航

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今日，REDMI 发布REDMI 蓝牙音箱2，并以极具吸引力的首销到手价99元强势入局蓝牙音箱市场，为消费者带来高性价比的音频新选择。

在外观设计上，REDMI 蓝牙音箱2独具匠心。它提供雾哑黑、山岚绿、珊瑚橙三款时尚配色，满足不同用户的个性化审美需求。机身采用网布精心包裹，不仅质感出众，还增添了一份柔和的触感。同时，音箱自带防滑脚垫和可拆卸金属挂扣，这一贴心设计让用户可以轻松将其挂在背包上，无论是日常出行还是户外探险，都能便捷携带。而且，其机身小巧轻盈，仅约200克，不会给用户增添过多负担。此外，该音箱支持 IP67防尘防水，这使得它在登山、露营等户外场景中使用时，用户无需担忧灰尘和雨水的侵袭，使用起来更加安心。

配置方面，REDMI 蓝牙音箱2同样表现出色。它采用2单元声学配置，搭载1.5英寸5W 全频扬声器，并内置大尺寸无源辐射器。这一组合使得音箱在播放音乐时，低频醇厚饱满，能够带来强烈的节奏感和震撼力;人声清晰自然，仿佛歌手就在耳边深情演唱，为用户呈现出高品质的音频效果。

在功能特性上，REDMI 蓝牙音箱2亮点颇多。音箱内置 microSD 卡槽，用户可以直接插入存储卡播放音乐，无需依赖手机等设备，使用更加自由。它还支持 TWS 互联功能，只需2台 REDMI 蓝牙音箱2即可轻松组合成立体声，为用户营造出更加沉浸式的音乐体验。同时，音箱支持蓝牙5.3技术，连接更加稳定快速，抗干扰能力更强。此外，REDMI 蓝牙音箱2还支持 USB 声卡功能，可秒变电脑音箱，并且兼容平板等播放设备，满足用户在不同场景下的使用需求。

续航能力也是用户关注的重点之一。REDMI 蓝牙音箱2内置1000mAh 大电池，满电状态下可连续播放5小时，无论是短途旅行还是日常使用，都能满足用户的听歌需求。而且，它采用 Type-C 充电接口，充电更加方便快捷。

REDMI 蓝牙音箱2以99元的亲民价格，集时尚外观、出色配置、丰富功能和可靠续航于一身，无疑将成为蓝牙音箱市场的一匹黑马，为消费者带来全新的音频享受。

