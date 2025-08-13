首页 > 原创 > 关键词  > 人形机器人最新资讯  > 正文

全球女团机器人10580元拍出 接入京东Joy Inside智能体

2025-08-13

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:近日，一场引人瞩目的拍卖在某拍卖平台落下帷幕，主角是价值9999元的灵童·念NIA - F01人形机器人。该机器人以1元起拍，瞬间吸引了众多目光，最终以10580元的价格成交。

灵童·念NIA - F01可不简单，它号称“全球首个女团机器人”。在外观设计上，其身高为56厘米，约是人类大小的三分之一，裸机重量不超过700克，小巧精致。它的皮肤采用了软质PVC材质，摸起来细腻亲肤、触感平滑;骨架则由ABS及金属等材料构成，坚实耐用。值得一提的是，它还支持用户自行绘制体妆和面妆，满足了个性化需求。

微信截图_20250813082219.png

从动作表现来看，这款机器人基于自研6-8毫米微型数字伺服舵机，拥有最高达34个自由度的微骨架，并且与多个传感器相融合。这使得它能够做出转头、挥手等细腻动作，灵动性十足。

在智能交互方面，它更是表现出色。整合了多模态大模型，涵盖视觉、听觉、触感，同时配备了情绪动作库。通过双目摄像头，它可以精准识别用户表情的微变化;利用矩阵麦克风，能够捕捉语气中的情绪，进而形成“感知 - 理解 - 回应”的闭环。它可以根据用户的情绪状态进行巧妙回应，而且在长时间互动后，还能记住用户的偏好，并据此调整沟通方式，仿佛拥有了自己的“智慧”。

不仅如此，这款机器人的人设、音色、动作库均向用户开放共创。用户可以将真人、虚拟偶像、手办角色等的行为逻辑注入机器人，为其赋予独特的个性。还能通过手机APP上传自己的声纹样本，生成独一无二的音色;或者在性格矩阵中选择“毒舌”“腹黑”“学霸”等不同人格，打造专属的机器人伙伴。

此外，它还接入了京东Joy Inside对话智能体，具备高情商对话体验、多元场景适配、海量角色选择、言行高度一致四大优势，为用户带来更加丰富和优质的交互体验。此次拍卖成交，也显示出市场对这款创新型机器人产品的关注与认可。

