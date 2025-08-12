首页 > 原创 > 关键词  > 人机对决最新资讯  > 正文

周鸿祎与机器人PK球技：带球突破 被机器人抢断

2025-08-12 08:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:近日，世界机器人大会现场迎来一场别开生面的“人机对决”——360集团创始人周鸿祎现身加速进化机器人展台，亲自下场与机器人展开1V1足球大战，以球技较量科技实力，引发现场观众阵阵喝彩。

根据现场拍摄的视频画面，这场人机足球赛战况异常激烈。比赛伊始，周鸿祎迅速进入状态，展现出灵活的盘带技术，在绿茵场上灵活穿梭，甚至一度险些晃过面前的机器人对手，引得围观人群发出惊叹。然而，机器人反应迅速，始终紧盯足球轨迹，不给周鸿祎太多突破机会。

随后，周鸿祎尝试带球突破防线，试图寻找射门良机。但就在他加速推进时，机器人凭借精准的预判和敏捷的动作，成功完成抢断，将球权夺回。这一波攻防转换让现场气氛更加紧张，观众纷纷为双方精彩表现鼓掌。

据悉，与周鸿祎对战的T1机器人并非“等闲之辈”。该机器人曾斩获2025RoboCup巴西机器人足球世界杯冠军，其运动控制、视觉识别和策略决策能力均达到国际顶尖水平。面对如此强劲的对手，周鸿祎毫不怯场，全程专注投入，与机器人展开激烈对抗。

比赛进入点球大战环节，紧张氛围达到顶点。加速进化T1机器人稳稳站在罚球点，抬脚抽射，足球如离弦之箭直飞球门。周鸿祎全力扑救，但仍未能阻挡机器人这一记势大力沉的射门。最终，T1机器人凭借这粒关键进球赢得胜利，而周鸿祎虽败犹荣，以亲身实践展现了人类与人工智能在体育竞技领域的精彩碰撞。

这场人机足球赛不仅为观众带来视觉盛宴，更凸显了机器人技术在运动控制、人机交互等领域的突破性进展。周鸿祎的参与也让这场科技与体育的跨界对话更具话题性，引发人们对人工智能未来发展的无限遐想。

