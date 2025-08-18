REDMI Note 15 Pro系列支持IP66/IP68/IP69/IP69K

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:近日，REDMI官方宣布，备受期待的Note15Pro系列将于8月21日19:00正式亮相，目前新机已进入紧锣密鼓的预热阶段。

据官方透露，REDMI Note15Pro系列在防水性能上实现了重大突破，不仅全面支持IP66、IP68、IP69防水等级，更创新性地新增了IP69K认证，这意味着该系列手机能够长时间抵御高温高压喷水的侵袭，并通过了行业首个五星长效防水品质认证。REDMI手机方面表示，即便模拟用户真实使用1年后，其防水性能依旧如新。

在防水等级的科普中，IPXX的后两位数字分别代表防尘和防水等级，其中防尘最高等级为6，防水最高等级为9，而REDMI Note15Pro系列所支持的IP69K，则能在最高水压100bar、温度80℃的水流下保持正常工作，展现了其卓越的防水实力。

除了防水性能出众，REDMI Note15Pro系列在抗摔方面也毫不逊色。该系列手机采用了小金刚史上最强的双面抗摔组合，搭载旗舰级小米龙晶玻璃，官方宣称其抗摔能力提升10倍，并成功通过了行业首个花岗岩2米50次反复跌落测试，为用户提供了更加安心的使用体验。

在设计方面，REDMI Note15Pro系列同样带来了惊喜。该系列首次采用了全等深微曲机身与全等深微曲屏幕设计，将观感与手感完美融合，打造出了旗舰级的手机形态。随着发布日期的临近，REDMI Note15Pro系列无疑成为了众多消费者关注的焦点。

