阿里小号宣布暂缓停服：可继续正常使用

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:今日，阿里通信面向广大用户发布了一则重要公告，此前引发关注的阿里小号业务调整出现新变化，宣布暂缓停服，用户权益得到进一步保障。

早在2025年7月29日，阿里通信曾发布阿里小号业务调整公告，这一消息犹如一颗石子投入平静湖面，在用户群体中激起千层浪，大家纷纷就服务停用后可能面临的问题进行反馈与咨询。阿里通信对此高度重视，自公告发布后，便持续积极与运营商及相关方展开沟通协调工作，全力优化停服后的解决方案。

经过审慎评估与考量，阿里通信充分认识到服务停用可能给用户带来的诸多不便。为切实保障用户权益，阿里通信决定在优化方案正式公布前，暂停执行原业务调整计划。这意味着，在当前阶段，用户除正常续费外，依旧能够继续正常使用阿里小号服务，无需担忧服务突然中断带来的困扰。

阿里小号作为阿里巴巴旗下虚拟运营商阿里通信于2014年10月推出的App，具有独特且实用的功能。它实现了单卡多待，用户通过该App可拥有多个全新真实号码，并能根据不同需求随时切换。用户无需额外办理新的SIM卡，在同一部手机上就能额外使用一个新号码，这个号码不仅可以正常接打电话、收发短信，还能独立设置使用时长、开关机状态、勿扰时间等。在隐私保护场景中，阿里小号优势尽显，当用户出于保护隐私的目的，不想给出真实号码时，比如在租房、买卖房屋、二手交易等情况下，阿里小号堪称“隐私保护神器”，为用户解决了后顾之忧。

