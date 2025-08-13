首页 > 原创 > 关键词  > 华为MatePad11.5S最新资讯  > 正文

华为MatePad 11.5 S官宣8月15日发布

2025-08-13 09:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:今日，华为正式对外宣布，备受瞩目的华为MatePad11.5S将于8月15日14:00盛大发布，这一消息瞬间引发了众多消费者和科技爱好者的关注。

从外观方面来看，华为MatePad11.5S基本延续了前代的设计风格，整体造型保持一致，不过在配色上进行了创新，全新加入了充满生机的绿色版本，为用户提供了更多个性化的选择。

屏幕依旧是这款新机的一大亮点。它保留了云晰柔光屏版本，与前代相同，屏幕表面运用了纳米蚀刻技术和纳米磁控镀膜工艺等先进技术。这些技术不仅能有效消除99%的干扰光，在护眼的同时还将屏幕反射率降低了60%，让用户在各种环境下都能拥有清晰的视觉体验。值得一提的是，纳米蚀刻技术还极大地提升了书写效果。屏幕表面的纳米级纹理与手写笔摩擦时，能产生更好的阻尼感与振动感，模拟出类似纸张书写的质感。据相关数据表明，其书写体验相对传统平板提升了47%，这对于经常使用平板进行书写、绘画创作的用户来说无疑是个福音。

在硬件配置上，据爆料，新款MatePad11.5S依然搭载11.5英寸LCD屏，具备2456*1600p的高分辨率以及120Hz的刷新率，能够为用户带来流畅且细腻的视觉感受。续航方面，它内置了10100mAh的大容量电池，并支持40W快充，让用户无需长时间等待充电，随时保持设备的充足电量。机身设计轻薄，厚度仅6.1mm，重量为515g，携带起来十分便捷。同时，还提供了羽纱紫、原野绿、冰霜银、深空灰四款时尚配色供用户挑选。

此次新款MatePad11.5S最引人注目的变化当属搭载的麒麟8020处理器，性能相较于前代有了显著提升。至于新款MatePad11.5S的最终定价如何，还需等待8月15日的发布会正式揭晓，让我们共同期待这款麒麟新平板的精彩亮相。

