华为MatePad 11.5 S 2025发布：预装鸿蒙5 首发售价2099元起

2025-08-15 13:49

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:今日，华为全新平板MatePad11.5S2025正式登场，目前已在华为商城开启预售，并将于8月21日10:08开启首销，其中灵动款8GB+256GB版本将于8月31日首销。此次华为MatePad11.5S2025共推出标准版、灵动款和柔光版三种版本，首发到手价仅需2099元起。

在配置方面，华为MatePad11.5S2025采用了11.5英寸LCD屏幕，分辨率达到2800*1840，支持144Hz刷新率，屏占比高达87%，为用户带来流畅且沉浸的视觉体验。

查询产品页面可知，标准版与灵动款在屏幕、电池、快充、摄像头等参数上保持一致，不过可能在处理器型号上存在差异，但华为商城并未对此进行标注。值得一提的是，柔光版特别配备了一块柔光屏，不仅更护眼，还采用了纳米级纹理设计，书写时有微振动反馈和类纸阻尼感，让书写体验更加真实自然。

在拍照和续航方面，华为MatePad11.5S2025后置1300万像素镜头，前摄为800万像素，满足用户日常拍照和视频通话需求。同时，内置8800mAh大容量电池，支持40W快充，让用户告别电量焦虑。此外，该平板还支持星闪技术，为用户带来更加便捷的连接体验。

据悉，华为MatePad11.5S2025出厂即搭载鸿蒙OS5操作系统，支持WPS Office、CAJViewer、万兴脑图等鸿蒙电脑应用，进一步提升用户的工作和学习效率。

