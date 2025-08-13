首页 > 原创 > 关键词  > AI视频创作最新资讯  > 正文

AI日报：B站测试AI视频工具花生AI；腾讯发布多模态模型Large-Vision；昆仑万维开源Skywork UniPic 2.0

2025-08-13 15:52 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、B 站测试新 AI 视频创作工具 “花生 AI”，3 分钟可成片

B 站正在测试全新的 AI 视频创作工具 '花生 AI'，该工具能够帮助用户快速生成视频内容，且成片质量较高。同时，B 站也在推进 AI 技术的应用，如自研大语言模型和多语言翻译功能。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 花生 AI 可通过文案或音频快速生成视频成片。

🔄 用户可选择智能匹配素材或使用模板进行视频创作。

🌐 B 站已上线自研大语言模型，支持多语言实时翻译。

2、昆仑万维开源「Skywork UniPic 2.0」模型

昆仑万维集团在SkyWork AI技术发布周宣布开源「Skywork UniPic 2.0」模型，这一统一多模态模型通过生成和编辑模块的轻量化设计，以及多模态理解模型的联合训练，实现了高效、高质、统一的多模态生成能力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Skywork UniPic 2.0是一个统一多模态模型，支持文本和图像输入，扩展了生图和编辑能力。

🚀 基于SD3.5-Medium架构，通过联合训练实现理解、生成和编辑一体化的能力。

💡 引入强化学习，采用渐进式双任务策略提升模型对复杂指令的理解与图像生成一致性。

详情链接:https://unipic-v2.github.io/

3、马斯克怒指苹果 “偏心” OpenAI，苹果回应不甘示弱！

马斯克指控苹果在App Store中偏袒OpenAI，苹果则回应称平台设计公平公正。双方矛盾升级，未来可能面临法律和市场上的较量。

image.png

【AiBase提要:】

🍎 马斯克指控苹果在App Store中偏袒OpenAI，影响其他AI公司发展

⚖️ 苹果强调App Store设计公平公正，确保开发者获得曝光机会

🔥 马斯克威胁对苹果采取法律行动，双方矛盾升级

4、腾讯混元发布52B参数多模态理解模型Large-Vision，支持任意分辨率全场景输入

腾讯混元团队发布全新多模态理解模型——混元Large-Vision，该模型采用MoE架构，拥有52B参数规模，支持任意分辨率图像、视频和3D空间输入，同时提升了多语言场景的理解能力，为AI视觉理解服务提供了强大的技术基础。

0000.jpg

【AiBase提要:】

🖼️ 支持任意分辨率图像处理，无需复杂预处理操作。

🧠 采用MoE架构，实现性能与效率的平衡。

🌐 提升多语言场景理解能力，支持跨语言多模态应用。

5、官方否认 DeepSeek-R2 模型 8 月发布计划

DeepSeek 官方否认了关于其下一代大模型 DeepSeek-R2 在8月15日至30日之间发布的传言。尽管此前有消息称 R2 模型将在3月或5月发布，但均被官方否认。目前，DeepSeek 尚未公布 R2 模型的具体发布时间及技术细节。

【AiBase提要:】

📌 DeepSeek 官方否认了 R2 模型在8月发布的传言。

📌 R2 模型的发布时间和细节尚未正式公布。

📌 DeepSeek 团队仍在对模型进行性能提升，尚未准备好正式投用。

6、OpenAI推出超值ChatGPT Go套餐：仅399卢比，全球用户羡慕

OpenAI 推出的 ChatGPT Go 套餐以极低的价格（399印度卢比）为用户提供更多 AI 服务功能，包括更长的对话支持、文件上传和图像生成等，旨在降低使用门槛并吸引更多用户。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 ChatGPT Go 套餐提供更丰富的对话次数和文件上传功能

🎨 用户可享受更强大的图像生成能力

📊 Go 套餐包含高级数据分析功能

7、AI新贵Perplexity豪掷345亿美元，正式报价收购谷歌Chrome

Perplexity提出以345亿美元现金收购谷歌Chrome浏览器，旨在应对谷歌的反垄断困境。其承诺保持Chromium开源并维持Chrome默认设置，同时展示了对市场和竞争格局的深刻理解。

【AiBase提要:】

💰 Perplexity以345亿美元现金报价收购Chrome，展现强大野心。

🔒 承诺保持Chromium开源及Chrome默认设置，减少监管顾虑。

🌐 Chrome占据68%市场份额，可能引发激烈竞购战。

8、Anthropic 的 Claude Sonnet 4 模型已支持高达 100 万个词元

Anthropic 推出的 Claude Sonnet 4 模型扩展了其上下文词元支持至100万，显著提升了开发灵活性。同时推出了新的定价方案，并与 Google Gemini 形成竞争压力。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 Anthropic 的 Claude Sonnet 4 模型支持高达100万个上下文词元，提升开发灵活性。

💰 新的定价方案针对不同词元范围进行区分，开发者可通过批处理降低成本。

🔄 OpenAI 对长上下文需求持观望态度，但面临 Anthropic 和 Google Gemini 的竞争压力。

9、ChatGPT大更新！GPT-5模式自由切换，4o回归，体验更温暖

OpenAI对ChatGPT进行了重要升级，恢复了GPT-4o作为默认模型，并为GPT-5引入了多种模式选择。同时优化了AI的交互个性，使其更加温暖和用户友好，提升了整体使用体验。

【AiBase提要:】

✨ GPT-5支持三种模式切换，满足不同场景需求。

🔄 模型选择器优化，付费用户可灵活访问多种模型。

💬 AI交互个性升级，提升用户体验与自然度。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 告别反复横跳，我用一张画布给AI视频创作配上了一条“流水线”

    ​今年的世界人工智能大会（WAIC），可能是史上最热闹的一届。 不仅展馆规模创下新高，超过800家企业带来了3000多项展品，线下参观人数也远超去年。而如果你也在现场，穿梭在拥挤的人潮中，你会发现有一个展台前总是被围得水泄不通，其中还夹杂着大量专程赶来的海外观众。 这个展台就是可灵 AI。 这一次，之所以会被这些专业目光团团围住，并非是可灵 AI 的又一次�

    ​人工智能 ​世界人工智能大会 ​可灵AI

  • 马斯克母亲发帖支持儿子：演示Grok视频生成功能

    近日，马斯克母亲梅耶-马斯克发帖演示支持马斯克的Grok视频生成功能。 她表示，这次我把手指放在了最近在X上发布的这张照片上，提示是用Grok制作视频”，现在自己的狗摇着尾巴了，自己玩得很开心。 她还特别提示，这个视频由@grok Imagine制作。

    ​马斯克 ​Grok ​视频生成

  • AI日报：可灵2.1推出全新首尾帧功能；昆仑万维上线AI音乐模型Mureka V7.5；腾讯云推出AI开发工具CloudBase AI CLI

    本文介绍了AI领域最新动态：1)快手可灵2.1推出首尾帧功能，提升视频生成效果；2)昆仑万维发布Mureka V7.5音乐模型，优化人声表现；3)腾讯云推出AI开发工具CloudBase AI CLI，可减少80%编码量；4)海外新品MuleRun通过虚拟机和AI Agent带来创新游戏体验；5)Meta开源DINOv3视觉模型，无需标注即可实现卓越性能；6)宇树科技人形机器人H1获1500米赛跑金牌；7)谷歌Gemini新增记忆功能和隐私聊天模式；8)香港大学开源OpenCUA框架，打造个性化电脑助手；9)OpenAI考虑在ChatGPT引入广告；10)谷歌发布超小型开源模型Gemma 3 270M，支持手机端运行。

    ​AI日报 ​快手可灵 ​视频生成

  • 大厂盯上AI玩具，你的下一个LABUBU可能出自阿里

    在2025年下半年，大厂的AI争夺战已经卷到了玩具上。 前有OpenAI宣布与玩具巨头美泰合作，后有马斯克推出AI伴侣，如今，京东更是大张旗鼓地要涉足AI玩具赛道。

    ​AI玩具 ​大厂争夺 ​技术变现

  • 国内有哪些AI工具导航网站?2025年最全AI工具导航网站盘点

    本文介绍了国内主要AI工具导航网站，帮助用户快速找到合适的AI资源。重点推荐了AIbase、AI工具集、人工智能导航和AI导航站等平台，这些网站收录了上万种AI工具，涵盖聊天助手、办公、视频、编程、写作、图像等多个领域。文章分析了各平台特色：AIbase规模大、分类全；AI工具集界面简洁更新快；人工智能导航提供综合学习资源；AI导航站有智能推荐系统。建议用户根据需求选择内容丰富、分类清晰、体验良好的导航网站，并关注更新和社区互动，以充分利用AI工具提升效率。

    ​人工智能 ​AI工具 ​工具导航

  • AI最新资讯在哪里看？AIbase：高效获取国内外AI新闻头条与行业动态

    文章探讨了AI时代信息过载的困境：有价值的前沿动态、重磅模型发布和行业解读分散各处，筛选成本高、效率低下。AIbase资讯导航站应运而生，通过四大核心功能解决痛点：1)聚合主流信源，过滤低质噪音；2)结构化分类呈现大模型动态、行业应用等六大板块；3)提炼核心要点，拒绝标题党；4)高频更新确保信息鲜度。该平台致力于成为AI领域的"信息雷达"，帮助用户节省70%信息搜集时间，将精力聚焦于思考与创造。适用于技术负责人快速掌握行业动态、产品经理调研案例、投资人捕捉趋势等多元场景。

    ​人工智能 ​AI资讯 ​科技媒体

  • 华为发布AI推理技术UCM：降低HBM依赖 计划9月正式开源

    在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，华为重磅发布了其AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器）。这项技术被业内视为有望重塑国内AI推理格局的关键突破。 UCM技术的核心在于其先进的KV Cache系统，通过融合多种缓存加速算法工具与精细的分级管理策略，高效处理推理过程中产生的大量记忆数据。这带来了多重显著优势：有效扩大上下文窗口，确保推理过程的高吞吐量与

    ​AI推理 ​UCM技术 ​KV

  • 2025比较好用的AI工具推荐：从文案到视频，AIbase AI工具导航站一站式搞定

    本文推荐多款高效AI工具：1.办公助手ChatGPT处理邮件报告等文本工作；Notion AI智能管理知识库。2.设计工具Midjourney通过文字生成创意图片；Canva提供零基础专业设计。3.写作助手Claude擅长长文分析与总结；Grammarly提升英文写作质量。4.视频工具HeyGen快速制作数字人视频；Runway ML实现高级视频编辑。建议使用AI导航平台精准匹配需求，避免信息过载，让AI真正成为效率倍增器而非创造力的替代品。

    ​AI工具推荐 ​高效办公助手 ​文本处理效率

  • 三星Galaxy Z系列AI体验官活动沈阳站：共同开启AI崭新体验

    三星Galaxy AI正深度融入用户生活，47%受访者每天高度依赖AI功能。最新发布的Galaxy Z Fold7/Flip7搭载升级版AI体验，通过One UI 8系统实现智能分屏、实时翻译、解题助手等功能优化。AI助手Bixby支持多模态交互，可处理文本翻译、会议记录等场景。健康监测方面，Galaxy Watch8系列配备生物传感器，5秒即可测量抗氧化水平。三星计划2025年底前将Galaxy AI覆盖超4亿台设备，目前购机可享存储升级、24期免息等权益。AI正重塑用户工作学习方式，使折叠屏设备成为智能生活核心入口。

    ​三星Galaxy ​AI ​人工智能服务

  • AI导航站哪个好？推荐AIbase，帮你高效找到最强AI工具！

    文章介绍了在AI工具泛滥的当下，用户面临选择困难的问题，推荐使用AIbase导航网站。该平台通过科学的评估体系精选优质AI工具，覆盖写作、绘图、编程等数十个垂直场景，并提供实时行业资讯。不同于简单罗列工具，AIbase兼具工具导航和内容平台功能，每日更新AI动态，帮助用户高效匹配需求。平台还开放工具入驻通道，为开发者提供曝光机会。AIbase以专业分类和人性化体验，成为用户进入AI世界的理性入口。

    ​AI工具推荐 ​高效使用AI ​AI写作工具

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM