雷军发起小米YU7版本更名投票 称小米YU7标准版绝非丐版

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:今晚，小米创办人雷军在社交平台发文，针对小米YU7标准版被不少人误认为是入门版或者丐版的情况作出回应。雷军强调，小米YU7标准版实力强劲，绝非大家所误解的那样，其续航高达835公里，还配备了700TOPS算力的Thor芯片和激光雷达等，配置丝毫不输于竞品的Pro和Max版。

为进一步了解大众看法，雷军还发起了投票，询问网友是否要将小米YU7标准版改名为Pro或者Max。从目前的投票结果来看，部分网友支持改名，但多数网友觉得还是低调些，继续保留“标准版”的称呼。

在动力配置方面，小米YU7标准版采用单电机后驱，而YU7Pro和YU7Max均为双电机四驱，其中Max版更是双电机高性能四驱。具体到核心性能数据，小米YU7标准版0-100km/h加速为5.88s，峰值扭矩528Nm，最大马力320PS，峰值功率235kW，最高时速240km/h;小米YU7Max则更为强劲，0-100km/h加速仅需3.23s，峰值扭矩866Nm，最大马力690PS，峰值功率508kW，最高时速253km/h。

值得一提的是，小米YU7有8项全系标配的亮点配置。全系搭载碳化硅高压平台;超长续航方面，标准版达835km、Pro版770km、Max版760km;全系标配激光雷达和700TOPS辅助驾驶算力;还标配小米天际屏全景显示、后排135豪华电动座椅、连续阻尼可变减振器以及2200Mpa小米超强钢，全车四门设有防撞梁，配备内嵌式防滚架。

在售价上，小米YU7标准版为25.35万元，YU7Pro售价27.99万元，Max版则为32.99万元。这一系列信息，让消费者对小米YU7各版本有了更清晰的认知。

