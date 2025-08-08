首页 > 业界 > 关键词  > 正文

GPT-5横空出世:API0.40美元，人人享“博士级智慧”

2025-08-08 14:10 · 稿源：站长之家

经过漫长的两年研发和多次延期，OpenAI正式发布了备受期待的新一代旗舰模型——GPT-5。OpenAI CEO奥尔特曼称，GPT-5的诞生“真的就像在与某个领域的博士级专家对话”，其智能水平、速度和实用性都实现了质的飞跃。更令人振奋的是，OpenAI正在向所有用户开放GPT-5，包括免费用户和付费用户，旨在将“博士级智慧”普惠大众。

GPT-5的推出，不仅是技术上的又一里程碑，更是全球AI竞争格局中的一次“大动作”。在开源模型和竞争对手的激烈追赶下，OpenAI通过这次发布再次巩固了其头部地位。

OpenAI

性能全面升级，幻觉率大幅降低

GPT-5系列模型包含GPT-5、GPT-5mini、GPT-5nano等多个版本，以适应不同场景的需求。官方数据显示，GPT-5在写作、编码、医疗等核心领域表现更出色，尤其是其视觉推理、代理编码和研究生水平的科学问题解决能力都得到了显著提升，输出token数量减少了50%-80%。

在幻觉问题上，GPT-5取得了突破性进展。在思考模式下，GPT-5响应中包含事实错误的可能性比其前身OpenAI o3低约80%，为用户提供了更可靠、更值得信赖的答案。

这些强大的性能，在多个基准测试中得到了验证。据Artificial Analysis的基准测试结果，GPT-5（high）以68分的成绩位居榜首，超越了Grok-4、Qwen3-235B等一众强劲对手，再次证明了OpenAI在模型研发上的领先优势。

API价格亲民，助力开发者降低成本

QQ20250808-141340.png

截图自AIbase模型广场

对于开发者和企业用户来说，GPT-5的API价格无疑是最大的惊喜之一。OpenAI宣布，GPT-5nano的API每百万token输出价格低至0.40美元。这一极具竞争力的定价策略，将极大地降低AI应用开发的成本，让更多的创新想法得以落地。

以下是GPT-5在不同场景下的成本预估:

  • GPT-5nano:以最低0.40美元/百万token的输出价格，适用于文本摘要、简单问答、智能客服等对成本敏感的场景，能以极高的性价比处理大规模基础任务。

  • GPT-5mini/pro:随着模型智能度的提升，适用于更复杂的任务，如代码生成、数据分析、内容创作等。其价格会相对更高，但考虑到其在推理、编码和多模态理解方面的卓越性能，能为专业用户和企业提供更高的价值回报。

QQ20250808-141352.png

截图自AIbase模型广场

不只是GPT-5，OpenAI正加速布局

GPT-5的发布只是OpenAI战略版图的一部分。公司CEO奥尔特曼表示，未来GPT-5将升级语音模式，使其更加自然和智能。此外，OpenAI正在探索专属硬件终端设备，甚至可能打造类似操作系统的基础平台，旨在成为用户的核心AI订阅服务提供商，构建一个完整的AI生态。

QQ20250808-141230.png

截图自AIbase模型广场

在GPT-5发布之前，大模型市场已进入白热化竞争。例如，开源模型DeepSeek V3/R1的出现，以及其他科技巨头的持续投入，都在推动AI技术的快速发展。面对如此多元化的模型选择，开发者和企业在选型时需要更清晰的对比和评估。

QQ20250808-141245.png

截图自AIbase模型广场

在这里，我们推荐大家关注 AIbase模型广场大模型对比选型栏目 https://model.aibase.cn/compare。该栏目汇集了市面上主流的大模型，提供客观的性能评分、价格信息以及多维度的对比分析，帮助您在GPT-5和其它模型之间做出最适合自己的选择。无论是追求极致性能，还是注重成本效益，都可以在这里找到最佳方案。

随着GPT-5的到来，我们正迈入一个更加智能的时代。未来的AI，不再只是一个简单的工具，而是一个可以与我们深度协作、提供“博士级智慧”的伙伴。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • OpenAI正式发布GPT-5模型 网友：写作像诗人

    OpenAI在直播活动中正式推出新一代人工智能模型GPT-5，宣称其覆盖编程、数学、写作、健康咨询、视觉感知等核心领域，实现"公司迄今为止最重大的模型升级"。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）形容，与GPT-5交互如同与各领域专家对话，其多维度能力突破将重塑人机协作模式。 分层开放策略满足多元需求 GPT-5将于本周四启动全球用户分批推送，免费用户与付�

  • GPT-5有望明天发布 OpenAI：免费无限使用

    OpenAI宣布将于太平洋时间7月4日上午10点（北京时间7月5日凌晨1点）举办重要直播活动。官方预告中"LIVESTREAM"误写为"LIVE5TREAM"，引发网友猜测可能暗示GPT-5即将发布。消息称免费版ChatGPT将在标准设置下开放GPT-5对话功能，但会设置防滥用阈值；Plus和Pro用户则可享受更智能的GPT-5服务，包括语音交互、绘图创作等高级功能。此前CEO奥特曼曾透露GPT-5将整合多项前沿技术。若属实，这将是AI爱好者的重大福利，也将进一步提升ChatGPT的实用性和用户体验。

    ​OpenAI ​GPT-5 ​直播活动

  • GPT-5和Claude 4 Opus谁更强？用这个AI大模型对比工具一眼明了

    OpenAI正式发布GPT-5，与Claude4Opus和Gemini2.5Pro进行对比测试。GPT-5在编程能力(SWE-bench测试74.9%)和数学推理(AIME2025测试94.6%)表现突出；Claude4Opus编程优异(72.5%)但数学较弱(33.9%)；Gemini2.5Pro擅长长文本处理(100万token窗口)和多模态应用。价格方面，GPT-5和Gemini2.5Pro定价相近($1.25-$10)，Claude4Opus较高($15-$75)。建议根据需求选择：GPT-5适合综合应用，Claude4Opus适合专业编程，Gemini2.5Pro适合长文档�

  • 减少幻觉、不再谄媚！OpenAI：即日起 史上最强大的GPT-5将免费提供给用户

    这是我们迄今为止最智能、最快、最实用的模型，具有内置思维，可将专家级智能交到每个人手中。” OpenAI在官方新闻稿中写道，这是我们迄今为止最优秀的人工智能系统。GPT-5的智能性能远超我们之前的所有模型，在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域均拥有卓越的性能。 GPT-5 不仅在基准测试中超越了之前的模型，回答问题的速度也更快，而且最重要的是，它对现�

  • GPT5上线大翻车！用户强烈呼吁使用旧版 OpenAI重新上线GPT4o

    OpenAI发布最强AI模型GPT-5，但引发用户强烈不满。新模型上线后反应速度变慢、回答质量下降，且官方突然下架GPT-4o等8个旧模型，导致付费用户抗议。部分用户对旧版产生情感依赖，认为GPT-4o更具人性化温暖。第三方测试显示GPT-5在复杂任务上虽有提升，但交互体验明显退步。CEO承认低估用户对旧版的喜爱，承诺将恢复部分旧模型并提供更多定制服务。专家指出大模型边际效益递减，面临数据质量和算力成本限制。总体而言，GPT-5在技术指标进步的同时，牺牲了情感交互体验。

  • 奥特曼发布免费用GPT-5！基准图错误遭全网吐槽 马斯克也拆台了

    当地时间8月7日，OpenAI 推出全新人工智能模型 GPT-5。 据悉，GPT-5是OpenAI的首个统一”人工智能模型，它融合了o系列模型的推理能力以及GPT系列快速响应的优势。 借助GPT-5，ChatGPT能够代表用户完成多种任务，例如生成软件应用、管理用户日程或创建研究简报。 并且，GPT-5将作为默认模型向所有ChatGPT免费用户开放，用户也能借此体验深度推理功能。 不过，据媒体机器之心Pro”

  • GPT-5正式发布：与Claude 4、Gemini 2.5等主流大模型谁更胜一筹？

    2025年8月7日，OpenAI正式发布GPT-5，官方称其为"最智能、最快速、最实用"的AI模型。GPT-5在数学推理能力上大幅提升，在AIME2025测试中取得94.6%的高分，处理速度也有明显改善。但与竞争对手相比仍存在差距：Claude4在代码生成和逻辑推理方面表现优异，支持200K token长文本；Gemini2.5具备2M超大上下文窗口和全模态支持；国产模型DeepSeek R1在中文理解和性价比方面具有优势。AI�

  • AI日报：GPT-5正式发布；百度将推文心5.0大模型；知网发布AIKBase V2.0多模态数据管理系统

    《AI日报》精选AI领域最新动态：1)OpenAI发布GPT-5模型，具备强大多模态能力但推理任务仍有局限；2)知网推出AIKBase V2.0多模态数据管理系统；3)Ideogram新增"角色"功能实现图像风格统一；4)Cursor发布CLI版本支持终端AI编程；5)百度即将推出全新推理模型和文心5.0大模型；6)dots.ocr推出1.7B参数多语言文档解析工具；7)特斯拉解散Dojo超算团队转向英伟达合作；8)谷歌Pixel 10引入AI相�

    ​GPT

  • 迄今最先进的AI模型！ChatGPT-5具备博士级别的认知能力

    ChatGPT-5在多个领域表现出色，包括编程、数学、写作、健康和视觉感知等。 它具备增强的推理能力，能够根据对话类型选择最佳模型，并通过深度推理模型解决更具挑战性的问题。 OpenAI 表示，ChatGPT-5在知识工作方面表现卓越，其知识水平在40多种职业中均达到或超过专家水平，涵盖法律、物流、销售和工程等领域。 在基准测试中，ChatGPT-5 展现了出色的认知能力。 例如，�

  • GPT5发布，槽点竟多过亮点：AGI没来，AI公司肉搏时代来了

    ​我们至今不知道让奥特曼“瘫倒在椅子上”的是什么力量。 因为人们等待许久的GPT-5发布，至少从大家第一时间对发布会的感受来看，居然是槽点，甚至笑料多过了亮点…… 几个月前，甚至发布前，都不会有人想到，这么万众期待的模型发布，被传播最多的会是多张让人哭笑不得的错误图表:

    ​GPT5

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM