GPT-5横空出世:API0.40美元，人人享“博士级智慧”

经过漫长的两年研发和多次延期，OpenAI正式发布了备受期待的新一代旗舰模型——GPT-5。OpenAI CEO奥尔特曼称，GPT-5的诞生“真的就像在与某个领域的博士级专家对话”，其智能水平、速度和实用性都实现了质的飞跃。更令人振奋的是，OpenAI正在向所有用户开放GPT-5，包括免费用户和付费用户，旨在将“博士级智慧”普惠大众。

GPT-5的推出，不仅是技术上的又一里程碑，更是全球AI竞争格局中的一次“大动作”。在开源模型和竞争对手的激烈追赶下，OpenAI通过这次发布再次巩固了其头部地位。

性能全面升级，幻觉率大幅降低

GPT-5系列模型包含GPT-5、GPT-5mini、GPT-5nano等多个版本，以适应不同场景的需求。官方数据显示，GPT-5在写作、编码、医疗等核心领域表现更出色，尤其是其视觉推理、代理编码和研究生水平的科学问题解决能力都得到了显著提升，输出token数量减少了50%-80%。

在幻觉问题上，GPT-5取得了突破性进展。在思考模式下，GPT-5响应中包含事实错误的可能性比其前身OpenAI o3低约80%，为用户提供了更可靠、更值得信赖的答案。

这些强大的性能，在多个基准测试中得到了验证。据Artificial Analysis的基准测试结果，GPT-5（high）以68分的成绩位居榜首，超越了Grok-4、Qwen3-235B等一众强劲对手，再次证明了OpenAI在模型研发上的领先优势。

API价格亲民，助力开发者降低成本

对于开发者和企业用户来说，GPT-5的API价格无疑是最大的惊喜之一。OpenAI宣布，GPT-5nano的API每百万token输出价格低至0.40美元。这一极具竞争力的定价策略，将极大地降低AI应用开发的成本，让更多的创新想法得以落地。

以下是GPT-5在不同场景下的成本预估:

GPT-5nano :以最低0.40美元/百万token的输出价格，适用于文本摘要、简单问答、智能客服等对成本敏感的场景，能以极高的性价比处理大规模基础任务。

GPT-5mini/pro:随着模型智能度的提升，适用于更复杂的任务，如代码生成、数据分析、内容创作等。其价格会相对更高，但考虑到其在推理、编码和多模态理解方面的卓越性能，能为专业用户和企业提供更高的价值回报。

不只是GPT-5，OpenAI正加速布局

GPT-5的发布只是OpenAI战略版图的一部分。公司CEO奥尔特曼表示，未来GPT-5将升级语音模式，使其更加自然和智能。此外，OpenAI正在探索专属硬件终端设备，甚至可能打造类似操作系统的基础平台，旨在成为用户的核心AI订阅服务提供商，构建一个完整的AI生态。

在GPT-5发布之前，大模型市场已进入白热化竞争。例如，开源模型DeepSeek V3/R1的出现，以及其他科技巨头的持续投入，都在推动AI技术的快速发展。面对如此多元化的模型选择，开发者和企业在选型时需要更清晰的对比和评估。

随着GPT-5的到来，我们正迈入一个更加智能的时代。未来的AI，不再只是一个简单的工具，而是一个可以与我们深度协作、提供“博士级智慧”的伙伴。

