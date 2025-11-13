OpenAI发布GPT-5.1：情商大涨 本周开始推送

站长之家（ChinaZ.com）11月13日 消息:近日，OpenAI正式推出GPT-5.1模型，此次更新以“智商与情商深度融合”为亮点，不仅在推理能力上实现优化，还强化了情绪价值供给与个性化交互体验，回应了此前用户对AI工具感过强的反馈。

目前，GPT-5.1正逐步向全球用户推送，付费用户可在3个月内保留旧版GPT-5模型进行过渡。新模型包含Instant与Thinking两大核心，均实现了针对性优化。

作为最常被调用的GPT-5.1Instant模型，首次引入“自适应推理”功能。面对数学题、编程等复杂任务时，该模型会主动延长思考时间以提升准确率;对于简单问题，则保持极速响应。在AIME2025数学测试与Codeforces编程评估中，其表现显著提升。同时，对话基调更加温暖，偶尔展现出顽皮特质，指令遵循度也大幅提高。

高阶模型GPT-5.1Thinking则聚焦效率与易懂性。它能智能分配思考时长，复杂任务回答更透彻，简单任务响应更快。在回答中，该模型减少了专业术语的使用，技术概念解释更加通俗，默认语气也增强了同理心。

此外，GPT-5.1还新增了Auto功能，可自动为用户匹配最合适的模型，无需手动切换。

在个性化交互方面，GPT-5.1也进行了升级。在原有默认、友好、高效三种风格基础上，新增了专业、坦诚、古灵精怪三种官方预设。此前测试版的“书呆子”“愤世嫉俗”风格也得以保留，覆盖了工作、日常闲聊等多元场景。用户还可在设置中精准微调AI特征，包括回答的简洁度、热情度、易读性及表情符号使用频率。对话中，AI若捕捉到用户偏好的语气，会主动询问是否保存为永久设置，且自定义指令在多轮对话中能更稳定地生效。

针对AI拟人化可能带来的风险，GPT-5.1在安全评估中首次纳入了“心理健康”与“情感依赖”两大维度。它重点评估了对用户孤立、妄想等迹象的应对能力，以及是否会助长不健康的情感依恋。

