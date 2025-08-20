首页 > 原创 > 关键词  > 黑神话:钟馗最新资讯  > 正文

《黑神话:钟馗》先导预告公布 游戏科学宣布《黑神话:钟馗》官网上线

2025-08-20 08:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:科隆游戏展开幕活动上，游戏科学团队压轴登场，为全球玩家带来了一个出人意料的惊喜——并非《黑神话:悟空》的DLC，而是全新力作《黑神话:钟馗》的正式公布。这一消息瞬间引爆了现场气氛，标志着黑神话系列第二部作品正式拉开序幕，其官网也同步上线，供玩家们一探究竟。

活动现场，游戏科学发布了《黑神话:钟馗》的首支CG先导预告片，虽然目前游戏尚处于早期开发阶段，暂无实机内容展示，但预告片中展现的精美画面与独特风格已足以让玩家们翘首以盼。这款以中国民间传说中的著名角色钟馗为主要创意来源的单机动作角色扮演游戏，无疑将为玩家们带来全新的游戏体验。

在官网的QA部分，游戏科学团队详细回应了关于为何先推出《黑神话:钟馗》而非《黑神话:悟空》续作的问题。他们表示，天命人的故事已经告一段落，团队渴望尝试更具差异性的游戏体验，挑战新的游戏特性，并在世界观与叙事上寻求突破。钟馗这一角色，正是在这样的背景下，成为了一个自然而然的选择。

游戏科学团队还表示，对于《黑神话:钟馗》，他们有信心做出清爽的变化与新意，同时也会深刻反思过去的不足与遗憾，力求为玩家们呈现一款更加完美的作品。而对于所有喜爱《黑神话:悟空》的玩家，游科官方也给出了明确承诺:西游的故事，不会到此为止。这意味着，《黑神话:悟空》的DLC大概率不会缺席，未来甚至还可能推出更多相关作品。

当然，玩家们最为关心的还是新作的发布时间。毕竟，《黑神话:悟空》从立项开发到发布首支实机演示，让玩家们等待了太久。对此，游戏科学团队并未给出具体的时间表，但表示将全力以赴，争取让玩家们早日体验到《黑神话:钟馗》的魅力。

