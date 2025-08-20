黑神话官号更名 系列游戏将开启宏大篇章

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:在近日举办的科隆游戏展上，国内游戏开发商游戏科学抛出一枚重磅炸弹——正式公布《黑神话》系列第二部作品《黑神话:钟馗》，标志着其以《黑神话:悟空》为开端的"黑神话宇宙"正式拉开序幕。

此次品牌战略升级体现在多个维度:官方社交媒体账号集体完成更名，原"黑神话:悟空"统一调整为"黑神话"，账号简介同步更新为"《黑神话》系列游戏官方账号"。更具标志性的是，账号头像由孙悟空形象替换为钟馗画像，这一视觉符号的转变直接传递出系列作品扩容的强烈信号。

据游戏科学官网披露，《黑神话:钟馗》已进入实质开发阶段，但目前尚未公布任何实机演示内容。作为继《黑神话:悟空》后的第二部单机大作，该作品将延续系列"东方神话+硬核动作"的核心基因，通过钟馗捉鬼的经典传说拓展神话宇宙的叙事边界。

行业观察人士指出，此次品牌升级标志着游戏科学从单款爆品开发转向体系化IP运营的战略转型。《黑神话:悟空》作为系列开山之作，其全球销量突破2000万份的优异表现，为构建包含多部作品的"黑神话宇宙"奠定了坚实基础。随着《黑神话:钟馗》的官宣，这个融合中国传统神话与现代游戏工业的虚拟世界，正展现出超越单款作品的磅礴想象力。

