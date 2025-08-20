黑神话钟馗首支CG先导预告片发布 冯骥杨奇谈黑神话钟馗

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:在今日科隆游戏展开幕夜这一备受瞩目的时刻，游戏科学正式揭晓了黑神话系列的全新力作——《黑神话:钟馗》。这一消息的公布，虽让众多玩家为新作惊喜不已，却也不免让那些翘首期盼《黑神话:悟空》DLC的老玩家们略感失落，毕竟他们苦等一年，等来的却是一款还需数年才能面世的新游戏。

针对这一决策，游戏科学创始人冯骥发表长文，详细阐述了背后的缘由。他透露，在《黑神话:悟空》成功发售后，自己曾一度沉浸在难以言喻的恍惚之中，毕竟那是他近二十年来梦寐以求的成果，且最终结果远超预期。在随后的半年多里，团队虽按原计划着手DLC的开发，确定方向、撰写设定、召开会议，一切有条不紊地进行。

然而，一次偶然的交谈改变了既定的轨迹。当杨奇提及新作品构想时，两人一拍即合，随即开始游说团队其他成员，最终促成了《黑神话:钟馗》的诞生。冯骥坦言，虽然DLC无疑是个稳妥的选择，但在此刻，他们更渴望挑战自我，打造一款全新的黑神话作品。

他强调，新作将带来全新的英雄角色、玩法机制、视觉效果、技术革新以及故事情节。团队将彻底放开手脚，大胆尝试，不拘泥于既有框架，从零开始，力求为玩家呈现一个前所未有的游戏世界。

