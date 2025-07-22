雷军称特斯拉保值率非常不错 但小米SU7保值率领先特斯拉

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:昨日，小米汽车官方援引中国汽车流通协会与精真估联合发布的《2025上半年中国汽车保值率研究报告》宣布，小米SU7以88.91%的一年保值率，在所有纯电车型中位居榜首。这一消息迅速引发行业关注，毕竟特斯拉长期在保值率领域占据优势地位。

今日，小米创始人雷军在微博上对此作出回应。他坦言特斯拉保值率一直表现优异，并列举数据称，2025年特斯拉Model3保值率为76.04%，Model Y为71.28%，“这次，我们领先了”。字里行间难掩自豪之情。

特斯拉作为全球电动汽车标杆品牌，其车型保值率长期稳居行业前列，成为消费者购车时的重要参考指标。此次小米SU7能够突破重围，在保值率上超越特斯拉，实属不易。

作为小米汽车的首款车型，小米SU7自去年3月发布以来便备受瞩目，销量成绩持续亮眼。其高保值率的背后，是产品力与市场供需共同作用的结果。从产品层面看，小米SU7不仅拥有高颜值设计，更搭载了800V高压平台、激光雷达、智能座舱等前沿技术，技术实力备受认可。

此外，当前小米SU7交付周期较长，最快仍需33周，市场供需失衡也在一定程度上推高了其二手车价格，进而提升了保值率。

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