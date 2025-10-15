首页 > 原创 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉Model Y L全新浅灰色内饰上线 售价 8000元

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:近日，特斯拉宣布对Model Y L车型进行配置升级，全新浅灰色高级内饰正式上线，选装价格仅为8000元，为消费者带来更多个性化选择。

此前，特斯拉Model Y L上市之初仅提供一款深色高级内饰。此次推出的浅灰色内饰，不仅在视觉上更加明亮温馨，还精准解决了家庭用户对浅色内饰易脏的顾虑。该内饰延续了特斯拉一贯的极简设计语言，柔和的色调搭配环抱式氛围灯，有效延伸了6座座舱的空间感，与16英寸高清中控屏形成完美视觉呼应，营造出科技感与高级感并存的驾乘环境。

image.png

值得一提的是，这款浅灰色内饰针对日常用车中的高频污染场景进行了特别优化，展现出极强的耐磨性和抗污性，让车主在日常打理时更加省心。

特斯拉Model Y L于8月19日正式登场，售价从33.9万元起。为了降低购车门槛，特斯拉还推出了3年0息金融购车方案，首付仅需9.99万元起。此外，经特斯拉车主引荐下订的消费者，还可获得8000元车漆选装礼金，进一步提升了购车的性价比。

作为加长版Model Y，新车首次推出了六座版，内部采用2+2+2的三排六座布局，为家庭出行提供了更多便利。同时，新车在音响、座椅、底盘等方面也进行了全面升级，进一步提升了驾乘体验。此次浅灰色高级内饰的推出，无疑将为特斯拉Model Y L的市场表现注入新的活力。

