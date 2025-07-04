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华为Mate X5折叠屏降价：8999元起 至高优惠4000元

2025-07-04 09:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:今日，华为终端正式对外宣布，旗下热门折叠屏手机华为Mate X5开启大幅优惠活动，至高可享受4000元的优惠力度，这一消息瞬间在智能手机市场掀起波澜。

从华为商城公布的信息来看，参与此次优惠的版本为12GB256GB和12GB512GB。优惠后，12GB256GB版本售价为8999元，12GB512GB版本售价为9999元，性价比进一步提升。

在性能配置方面，华为Mate X5堪称卓越。它搭载了麒麟9000s处理器，为用户带来流畅的操作体验。手机首发玄武钢化昆仑玻璃，并获得全球首个瑞士SGS金标五星抗刮耐摔认证，外屏抗刮能力提升300%，耐摔能力提高100%，有效解决了折叠屏手机屏幕易损坏的痛点。

屏幕方面，华为Mate X5采用6.4英寸外屏和7.85英寸内屏，满足用户在不同场景下的使用需求。影像系统上，它后置5000万像素超感知主摄，配备1300万像素超广角镜头和1200万像素潜望式长焦镜头，无论是日常拍摄还是专业创作，都能轻松应对，为用户记录下生活中的精彩瞬间。

此次华为Mate X5的降价，将进一步巩固其在折叠屏手机市场的领先地位，吸引更多消费者的关注和购买。

华为宣布Mate X5折叠屏降价！至高优惠4000元 8999元起

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