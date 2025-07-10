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三星Galaxy Z Flip7发布：7999元起 首发Exynos 2500

2025-07-10 09:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:三星新一代小折叠手机Galaxy Z Flip7正式亮相，凭借多项升级和创新，吸引了众多目光。

在外观设计上，Galaxy Z Flip7整体延续了此前的经典设计风格。折叠状态下，厚度为13.7毫米，重量仅188克，成为该系列中最为轻薄的一款。机身采用装甲铝材质，坚固耐用，有效提升了整机的抗摔和耐磨性能，为手机提供了可靠的保护。

首发自研旗舰芯Exynos 2500！三星Galaxy Z Flip7 发布： 7999 元起

外屏是此次升级的一大亮点，采用了“全面屏”设计，通过挖孔式设计巧妙放置摄像头，四周边框极窄，尺寸从之前的3.4英寸增大至4.1英寸。更大的可用面积带来了丰富的操作体验，用户日常查看信息、操作常用功能无需展开手机即可轻松完成，大大提升了使用的便捷性。

内屏尺寸也有所扩展，从6.7英寸增加到6.9英寸，采用120Hz高刷新率AMOLED2X面板，峰值亮度高达2600尼特，无论是观看视频还是玩游戏，都能带来流畅且清晰的视觉享受。

首发自研旗舰芯Exynos 2500！三星Galaxy Z Flip7 发布： 7999 元起

性能方面，Galaxy Z Flip7首发搭载自家旗舰芯片Exynos2500，采用先进的3nm GAA制程。CPU采用全新10核（1+2+5+2）架构，由1颗3.3GHz Cortex-X925、2颗2.75GHz Cortex-A725、5颗2.36GHz Cortex-A725以及2颗1.8GHz Cortex-A520组成。GPU则是基于AMD RDNA3.5架构的Xclipse950，支持光线追踪技术，还能实现8K视频解码。此外，芯片集成了算力达每秒59万亿次运算的NPU，显著提升了手机的AI能力，为用户带来更智能的使用体验。

影像系统上，Galaxy Z Flip7后置5000万像素主摄与1200万像素超广角双摄组合，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。前置镜头为1000万像素镜头，无论是自拍还是视频通话，都能提供清晰的画面。

续航能力也有所增强，电池容量从上一代的4000mAh提升至4300mAh，同时支持25W有线快充和15W无线快充，让用户无需长时间等待充电。

价格方面，Galaxy Z Flip7提供了两个存储版本供消费者选择。12GB +256GB版本售价7999元（国行免费升杯至512GB），12GB +512GB版本售价8999元。

三星Galaxy Z Flip7的发布，展现了三星在小折叠手机领域的技术实力和创新能力，有望在市场上掀起新的热潮。

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