三星Galaxy XR发布：售价 1799.99 美元

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今日，三星电子正式推出了其全新头显设备——Galaxy XR，定价为1799.99美元，折合人民币约13000元。这款头显在外观设计上与苹果Vision Pro及Quest3相似，正面虽未配备屏幕面板，但采用了曲面玻璃设计，内部则集成了多颗摄像头，用于捕捉环境信息和实现手势操作。

Galaxy XR的核心配置十分强大，搭载了高通Snapdragon XR2Gen2芯片平台，配备16GB运行内存和256GB机身存储，同时支持Wi-Fi7和蓝牙5.4。在显示方面，它采用了两块Micro-OLED显示屏，分辨率高达3552x3840，支持HDR10和HLG格式视频播放，色域覆盖率达到95% DCI-P3。此外，头显还支持72Hz、60Hz和90Hz多种刷新率。

为了满足不同用户的需求，Galaxy XR支持54-70毫米瞳距调节，并可通过选购光学插件实现近视和远视矫正，无需额外佩戴眼镜。它采用了Pancake镜片，水平视场角为109度，垂直视场角为100度，搭配全彩色透视功能，能够清晰呈现真实环境。

在摄像头配置上，Galaxy XR整机配备了2个高分辨率透视摄像头、6个面向外部的跟踪摄像头、1个深度感应摄像头、4个眼球追踪摄像头以及1个600万像素3D内容拍摄摄像头。此外，还配备了5个惯性测量单元和1个闪烁传感器，支持头部、手部和眼部动作追踪。

Galaxy XR还具备实时识别手部动作的能力，如空中画圈、手势点击等，并能构建环境地图以避免碰撞障碍物。内置的6个麦克风支持降噪与语音分离，用户可通过语音指令调用Gemini AI、控制视频播放和搜索内容。同时，头显还自带双扬声器，支持空间化音效，为用户带来沉浸式体验。不过，它并未配备3.5mm耳机接口。

在重量方面，Galaxy XR机身重545克（含额头垫），外置电池重302克。单次充电可支持2小时通用使用或2.5小时视频播放，并支持边充边用。

值得一提的是，Galaxy XR首发搭载了Android XR系统，并系统级集成了谷歌Gemini AI。它支持“即圈即搜”功能（空中画圈识别物体）、游戏实时指导和视频信息注解。谷歌相册还支持“媒体自动空间化”功能(将2D内容转为3D)。此外，Galaxy XR还支持多窗口虚拟办公(适配Adobe Project Pulsar等工具)、4K流媒体播放、多赛事同时观看以及企业级虚拟培训(如三星重工造船培训)等功能。

