华为Pura 80标准版7月23日开启预售

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:近日，华为常务董事、终端BG董事长余承东在社交平台发布了一段宣传视频，本意是介绍鸿蒙系统的屏幕防偷窥设计，却意外成了华为新品的“爆料现场”。

在这段视频中，一个引人注目的画面是有人给余承东发消息称:“余总，Pura80数字版7月23日开启预售。”这一消息瞬间引发了众多网友和科技爱好者的关注，毕竟此前华为官方并未正式公布Pura80数字版的预售时间。

据悉，Pura80标准版在此前的Pura80系列发布会上虽已亮相，但详细规格并未被介绍。此次余承东视频“泄密”后，关于这款手机的更多信息也逐渐浮出水面。

据华为经销商“看山叔”爆料，华为Pura80将于7月30日正式开售。价格方面，此前“看山叔”就曾透露Pura80标准版价格超值，考虑到目前Pura80Pro/Pro +已经降价至5699元，那么标准版很可能起步价在5000元以内，叠加国补后接近4000元，这对于众多期待入手华为新机的消费者来说无疑是个好消息。

在配置上，Pura80标准版也颇具亮点。它搭载了一块6.6英寸的LTPO屏幕，拥有120Hz刷新率和2760*1256分辨率，能为用户带来流畅且清晰的视觉体验。存储方面，提供最高12GB +1TB的组合，满足用户对大容量存储的需求。续航上，内置5600mAh大容量电池，支持66W有线和50W无线快充，让用户无需担心电量问题。

影像能力一直是华为手机的强项，Pura80标准版也不例外。它配备了1300万像素前摄，后摄模组则由5000万像素超聚光摄像头、1200万像素潜望式长焦、1300万像素超广角以及红枫原色摄像头组成，无论是日常拍照还是专业摄影，都能轻松应对。

处理器方面，Pura80标准版搭载的是麒麟9010S，这是麒麟9010的升级版本。已知麒麟9010由1颗2.3GHz超大核、3颗2.18GHz大核和4颗1.55GHz小核组成，GPU为Maleoon910，相信升级后的麒麟9010S在性能上会有更出色的表现。

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