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京东首家自营外卖门店开业 宣布 3 年内建设 1 万家七鲜小厨

2025-07-22 10:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:京东近日正式推出了“菜品合伙人”招募计划，以10亿现金的巨额投入，为1000道招牌菜寻找合作大厨。根据该计划，合伙人只需提供独特的菜品配方并参与合作研发，现炒制作及严格品控则由京东旗下的合营品质餐饮制作平台——七鲜小厨来承担。

成为合伙人后，每道菜将立即获得100万的保底分成，且菜品销量分成无上限。无论是品牌餐厅还是个体厨师，均可报名参与。通过合伙人大厨的配方与七鲜小厨的现炒现做相结合，京东旨在让品质餐厅摆脱经营压力，实现规模化销售，并获得增量增长。

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京东此次真投入，计划百亿资金用于建设新型供应链，并将在3年内在全国范围内建设10000家七鲜小厨。这一举措不仅让消费者免受食品安全困扰，吃得安全放心，更将让1000道“品质招牌菜”香飘全国千万家。

目前，费大厨、嘉和一品、紫燕百味鸡、朴大叔拌饭等知名品牌已报名成为首批候选合伙人。七鲜小厨将携手这些菜品合伙人，共同为用户提供好吃、安全、卫生的餐品。其中，“好吃”体现在冠军大厨的配方与七鲜小厨的现炒现做，只卖大家爱吃的招牌菜;“安全”则通过生鲜食材源头直采、严选大牌供货商、品质净菜工厂以及24小时后厨直播等措施来保障;“卫生”方面，则通过40项高标准检验检疫以及专业卫生管理机构的定期灭虫、消杀来确保。

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