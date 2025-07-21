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苹果iOS 26公测版本周发布：预计7月23日亮相

2025-07-21 09:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:据知名记者马克·古尔曼（Mark Gurman）最新分析，苹果iOS26公测版有望在7月23日前后与大家见面。这一消息让众多苹果用户翘首以盼，毕竟公测版往往意味着能提前体验到新系统的诸多特性。

此次iOS26公测版发布后，所有支持该系统的iPhone用户都将迎来升级机会。用户只需在Apple Beta官方网站申请资格，就能直接在设备设置界面轻松完成升级，操作流程相对简便，降低了用户参与公测的门槛，让更多人能第一时间尝鲜。

苹果iOS 26 公测版本周发布：人人都能升级 体验液态玻璃

iOS26带来了自iOS7以来最大的设计更新，采用全新LiquidGlass（液态玻璃）设计语言。这一设计极具创新性，Liquid Glass能够折射光线，并通过镜面高光动态响应用户动作。当用户调用选项或切换界面时，它能与设备的圆角巧妙呼应，营造出流畅且富有科技感的交互体验。

并非所有iPhone机型都能享受到iOS26带来的新体验。根据苹果此前的公告，iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR三款机型将无法继续支持新系统，只能停留在iOS18。

而iPhone11系列、iPhone SE二代及后续机型则均可升级到iOS26。具体支持机型包括iPhone16e、iPhone16/16Plus、iPhone16Pro/16Pro Max、iPhone15/15Plus、iPhone15Pro/15Pro Max、iPhone14/14Plus、iPhone14Pro/14Pro Max、iPhone13/13mini、iPhone13Pro/13Pro Max、iPhone12/12mini、iPhone12Pro/12Pro Max、iPhone11、iPhone11Pro/11Pro Max以及iPhone SE（第二代及后续机型）。

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