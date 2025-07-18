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华为MatePad Pro 12.2开启预约 预计7月24日正式发布

2025-07-18 10:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息:今日，华为MatePad Pro12.2英寸平板正式开启预约，爆料显示其将于7月24日正式发布，这一信息也得到了官网预约结束时间的侧面印证。

此前，该平板已在海外市场亮相，此次国内预约引发广泛关注。官网信息显示，华为MatePad Pro12.2英寸有普通版和柔光版两种版本供消费者选择，存储组合提供12GB +256GB以及12GB +512GB两种规格，配色方面则有砚黑、宣白、飞天青三款，满足不同用户的个性化需求。

屏幕是这款平板的一大亮点。它采用全新PaperMatte显示屏，基于Tandem OLED面板打造，功耗降低了30%。同时，采用超窄四等边方案，带来出色的屏幕沉浸感。其分辨率高达2800*1840，支持144Hz高刷新率，拥有2000尼特峰值亮度以及120% DCI-P3广色域，还获得了德国莱茵TUV与SGS护眼认证，无论是显示效果还是护眼功能都表现出色。

续航与充电上，该平板内置10100mAh大容量电池，支持100W有线快充，能够满足用户长时间使用和快速充电的需求。影像方面，后置5000万像素主摄和800万像素超广角镜头，前摄为800万像素，可满足日常拍摄需求。此外，它还支持Wi-Fi7、蓝牙5.2、USB3.1Gen1，网络连接和传输能力较强。

系统方面，此前海外版搭载HarmonyOS4.3操作系统，而国行版本出厂将搭载HarmonyOS5，为用户带来更流畅、智能的使用体验。

华为MatePad Pro 12.2开启预约：超窄四等边 麒麟9020A

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