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黄仁勋：总感觉公司快倒闭了 任CEO没有趣味 每一秒都有压力

2025-07-21 10:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:昨日晚间，英伟达CEO黄仁勋做客央视《面对面》栏目，在访谈中敞开心扉，分享了自己担任CEO的酸甜苦辣以及对未来的规划。

黄仁勋直言，即便英伟达如今已成为科技领域的巨头，他至今仍感觉每天都在面临倒闭危机，“总是感觉我们快倒闭了。我总在想，就在我们取得某项成就的同时，别人也可能正在创造伟大。”当被问及担任CEO的乐趣时，他坦诚表示，当CEO大多时候并不有趣，33年来，压力如影随形，每一天、每一分钟，甚至每一秒，他都在承受着公司、客户和市场的重担，这种压力从未有过片刻停歇。

英伟达

回顾英伟达的发展历程，可谓是一部波澜壮阔的奋斗史。从最初在游戏玩家群体中声名远扬的显卡公司，成功转型为如今定义AI时代算力基础设施的领军者，这条转型之路充满了艰难险阻。期间，英伟达曾两次濒临破产边缘，每一次都如同在悬崖峭壁上行走，稍有不慎便会坠入深渊。

在技术飞速发展的今天，无论是芯片还是AI领域，技术迭代的速度都极为迅猛。黄仁勋深知这一点，他自称无法也不敢松懈。在英伟达的会议上，他常以“我们公司离破产只有30天”这句警示语作为开场白，时刻提醒团队保持危机意识。

值得注意的是，对于未来，黄仁勋有着明确的规划。他多次在公开场合表示，自己打算持续工作到80岁，继续带领英伟达在科技浪潮中破浪前行。

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