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OPPO K13 Turbo Pro发布：售价1999元起 搭载第四代骁龙8s

2025-07-21 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息:今日下午，OPPO正式推出K系列旗舰机型K13Turbo Pro，以1999元官方定价、国补后1699.15元起售的诚意价格引爆市场。这款被冠以"地表最强第四代骁龙8s"的新机，凭借内置主动散热风扇的疾风散热引擎，成为行业首个实现满级防水与风冷技术融合的性能旗舰。

核心散热系统堪称行业革命:隐藏于主摄下方的0.1mm超薄扇叶以每分钟18000转高速运转，配合首创的潜水泵设计与超精密焊接工艺，在实现20%进风量提升的同时，达成IPX9/IPX8/IPX6三重防水认证，发布会现场实测可轻松吹灭一排蜡烛，散热性能领先全行业。

性能释放方面，这套散热系统助力第四代骁龙8s跑出245万超高分数，游戏实测数据惊艳:3小时《王者荣耀》平均帧率119.9fps，《原神》30℃环境下1小时平均帧率59.9fps，《崩坏:星穹铁道》同环境1小时平均帧率53.6fps，帧率稳定性全面超越同平台机型。

屏幕配置同样亮眼，6.8英寸LTPS直屏拥有2800×1280分辨率、120Hz刷新率与240Hz触控采样率，全局激发亮度达1600nit，支持10bit色深与明眸护眼技术，表面覆盖的OPPO晶盾玻璃使抗摔性能提升300%。续航组合则采用7000mAh巨型电池与80W快充方案，54分钟即可充满电量，旁路供电技术更让边充边玩效率大幅提升。

价格体系覆盖多元需求:12GB+256GB版本1999元，16GB+256GB版本2199元，12GB+512GB版本2399元，顶配16GB+512GB版本2699元。从散热黑科技到满血性能释放，OPPO K13Turbo Pro以1699.15元的国补后价格，为消费者带来越级体验，或将引发中高端市场新一轮竞争格局重塑。

自带风冷 地表最强第四代骁龙8s！OPPO K13 Turbo Pro发布：1999元起

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