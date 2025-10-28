首页 > 原创 > 关键词  > 一加15手机最新资讯  > 正文

一加15今日开售：售价3999元起

2025-10-28 08:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，一加15手机正式开启首销，起售价定为3999元，以其全方位无短板的出色表现，成为行业首部真正意义上的性能Ultra旗舰，引领行业正式迈入165超高帧游戏时代。

一加官方介绍，一加15在性能、散热、触控、网络等方面均展现出卓越实力。工业设计上，该机延续了简洁利落的“金属魔方”Deco设计，全哑一体机身配合黄金大R角及50:50的均匀配重，不仅手感舒适不硌手，更以1.15mm超窄四等边设计带来视觉无框的沉浸式视野。同时，IP66/68/69/69K防尘抗水功能，确保了手机在各种环境下的可靠耐用。

第一款性能Ultra旗舰！一加 15 首销： 3999 元起

核心配置方面，一加15搭载了第五代骁龙8至尊版移动平台，配合LPDDR5X Ultra及1TB UFS4.1的超大存储组合，为高负载游戏提供了坚实的算力基础。全新一代风驰游戏内核的加入，更是协同调度CPU、GPU与NPU三大核心处理单元，深度优化芯片内核调度器效率，让一加15拥有了行业最强的1%Low帧表现，并率先实现主流游戏165帧无限满帧运行。

屏幕方面，一加再次携手京东方推出全球首块165Hz超高刷高分辨率的第三代东方屏。这块屏幕采用X3发光材料，配合全球首发全亮度人因色貌模型，能真实还原人眼在不同亮度下的色彩感知，视觉感受更为舒适。独家增强驱动技术以及自研DisplayP3屏幕芯片的加入，更是让色彩及触控响应表现更上一层楼。同时，一加还全面升级了自研屏幕科学产线，确保每块屏幕都拥有顶级显示素质。

第一款性能Ultra旗舰！一加 15 首销： 3999 元起

针对用户在暗光环境下的用眼舒适度，一加15带来了全球首发、行业领先的真硬件1nit暗夜显示，在极低亮度下仍能带来清晰通透、柔和舒适的观感。此外，全新一代医显共研的明眸护眼技术，通过行业唯一的1nit PWM调光策略，配合硬件级低蓝光技术及七大AI主动护眼功能，成功斩获行业首个莱茵TV智能护眼5.0小金标认证，引领行业下一代旗舰屏幕护眼标准。

在拍照与续航方面，一加15同样不俗。前置3200万像素摄像头，后置5000万主摄、5000万潜望长焦以及5000万超广角的三摄组合，满足用户各种拍摄需求。7300mAh大容量电池配合120W有线和50W无线充电，让续航无忧。同时，超声波屏幕指纹的加入，更是提升了使用的便捷性。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 3999元起！一图看懂一加15：性能Ultra旗舰、首发165Hz高刷高分

    快科技10月27日消息，一加15今晚发布，定位性能Ultra超旗舰，全球首发165Hz高刷高分屏，起售价3999元。外观提供三款配色，采用超窄四等边设计；搭载第五代骁龙8至尊版与风驰游戏内核，配备电竞三芯与冰河散热系统，支持165Hz超帧游戏；屏幕获护眼认证，支持1nit暗夜显示；影像搭载OPPO LUMO凝光影像，5000万三摄；内置7300mAh电池，支持120W闪充与50W无线充电；具备IP68/69防尘防水、高振感X轴马达等配置，预装ColorOS 16系统。

    ​一加15 ​性能Ultra超旗舰 ​165Hz高刷高分屏幕

  • 李杰公布一加15全方位配置：行业第一部性能Ultra产品

    一加15将于10月27日发布，被官方称为行业首款性能Ultra产品。搭载最新第五代骁龙8至尊版处理器、LPDDR5X内存和全新游戏内核，支持165Hz超高帧游戏体验。配备7300mAh电池与120W快充+50W无线充电，采用第三代东方屏和OPPO自研LUMO影像系统。散热方面首发超薄手撕钢VC技术，并具备IP69K防水等级。触控、陀螺仪等核心配置全面升级，带来旗舰级综合体验。

    ​一加15发布 ​性能Ultra ​第五代骁龙8至尊版

  • 一加15今晚发布 定位全能水桶机

    一加将于10月27日19:00发布年度旗舰一加15及一加Ace6。一加15定位“无短板全能旗舰”，搭载第五代骁龙8处理器、LPDDR5X内存，首发冰河VC散热系统及航天级隔热材料，配备165Hz高刷屏、游戏手柄级陀螺仪、OPPO自研影像技术及电竞网络芯片，内置7300mAh电池支持120W快充。该机集性能、散热、屏幕、影像、续航优势于一身，市场表现值得关注。

    ​一加15 ​新品发布会 ​性能Ultra

  • 一加15、一加Ace 6定档10月27日发布 搭载165Hz超高刷高分屏

    一加宣布将于10月27日发布一加15与一加Ace6双旗舰手机。一加15定位性能Ultra，支持165Hz超高帧游戏，搭载顶级屏幕、续航组合及影像系统，外观采用沙丘配色与同色设计，配备航天级纳米陶瓷金属材质提升耐用性。一加Ace6主打“大满配性能完全体”，性能表现超越同档竞品。两款手机均致力于为玩家提供流畅体验，覆盖性能、散热、触控等多方面极致优化。

    ​一加15发布 ​一加Ace6 ​性能Ultra

  • 一加15为何放弃2K屏幕 李杰：165Hz+1.5K是最优解

    一加中国区总裁李杰回答了网友提问，解释了一加15为何放弃2K屏幕而是选择1.5K屏。 李杰解释，我们首先选定165Hz”这个体验更显性的方案，目前的技术限制导致2K和165Hz无法兼得，165Hz 1.5K是当前技术的最优解、最高峰。 受限于发光材料、电路技术等限制，目前整个行业暂时还无法同时做到165Hz 2K的规格，165Hz 1.5K第三代东方屏已经是目前手机屏幕技术的最优解和最高峰。

    ​一加15 ​1.5K屏幕 ​165Hz刷新率

  • 最先进的手机屏幕！一加15 165Hz+1.5K屏成本比2K屏更高

    有网友问一加15用1.5K屏幕是为了降低成本吗？ 一加中国区总裁李杰表示，当然不是，事实上这块165Hz的第三代东方屏比一加13那块第二代2K东方屏成本还高，因为要做165Hz，当前技术无法兼容2K，除了分辨率这一个参数之外，这块屏幕的其他方面都提升到了行业最顶级。 要做到165Hz和1.5K兼容，确保超高刷新率、顶级显示效果、真硬件1nit，从电路设计、发光材料、芯片、驱动、�

    ​一加15 ​1.5K屏幕 ​165Hz刷新率

  • 网友称那么多新机都没买就等一加15 李杰：等等党不会输

    有网友给一加中国区总裁李杰留言：前面那么多新机都没买，就一直等着一加15。李杰回复：等等党不会输”。 据悉，一加15不仅搭载高通第五代骁龙8至尊版平台，同时写入了全新风驰游戏内核，率先在行业带来了165超高帧游戏体验，并率先实现了主流游戏165帧无限满帧。 相比120帧，165帧每秒可多

    ​一加15 ​高通骁龙8至尊版 ​165帧游戏

  • 一加Ace 6开启预售：售价2599元起

    一加Ace6手机于10月30日正式发售，起售价2599元。其亮点包括同档唯一的165Hz超高刷直屏，支持全帧率无限满帧，带来丝滑游戏体验。搭载全新电竞三芯，确保帧率稳定、画面跟手、网络流畅。配备7800mAh超大电池和120W超级闪充，满足长时间游戏需求。后置5000万主摄及800万超广角，前置1600万像素，满足日常拍摄。采用极简设计，提供多款配色，并具备IP66/68/69K级防尘防水。出厂搭载ColorOS 16系统，提升智能便捷体验。

    ​一加Ace6预售 ​165Hz超高刷直屏 ​风驰游戏内核

  • 性能投入不封顶！一加15官宣六大行业首发技术

    一加中国区总裁李杰10月21日宣布，一加15将坚持性能极致投入，搭载六大行业首发技术：游戏手柄级陀螺仪提升操控响应；电竞网络芯片G2增强Wi-Fi和蜂窝能力；航天级散热材料冰河超临界凝胶；VC散热速度提升两倍；游戏散热模型覆盖十大温区；全新局间充电提速一倍。此外配备自研冰河芯片架构降低核心温度，支持安卓首批触显同步技术。新机搭载骁龙8至尊版芯片，跑分超430万，内置7300mAh电池，支持120W有线与50W无线快充。

    ​一加15 ​性能体验 ​行业首发技术

  • 一加哈苏合作结束：一加15首次搭载OPPO LUMO凝光影像

    一加中国区总裁李杰宣布，一加和哈苏的合作结束，一加15首次搭载OPPO LUMO凝光影像。 李杰指出，一加15是一加有史以来拍照效果最好的产品，它将首次搭载OPPO LUMO凝光影像，这是一加影像的一次战略升级和重要选择。LUMO凝光影像是OPPO集团最高规格的影像技术，也是迄今为止一加最强的影像表现底层实力。 大家关心的一加与哈苏的合

    ​一加15 ​OPPO ​LUMO凝光影像

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM