一加15今日开售：售价3999元起

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，一加15手机正式开启首销，起售价定为3999元，以其全方位无短板的出色表现，成为行业首部真正意义上的性能Ultra旗舰，引领行业正式迈入165超高帧游戏时代。

一加官方介绍，一加15在性能、散热、触控、网络等方面均展现出卓越实力。工业设计上，该机延续了简洁利落的“金属魔方”Deco设计，全哑一体机身配合黄金大R角及50:50的均匀配重，不仅手感舒适不硌手，更以1.15mm超窄四等边设计带来视觉无框的沉浸式视野。同时，IP66/68/69/69K防尘抗水功能，确保了手机在各种环境下的可靠耐用。

核心配置方面，一加15搭载了第五代骁龙8至尊版移动平台，配合LPDDR5X Ultra及1TB UFS4.1的超大存储组合，为高负载游戏提供了坚实的算力基础。全新一代风驰游戏内核的加入，更是协同调度CPU、GPU与NPU三大核心处理单元，深度优化芯片内核调度器效率，让一加15拥有了行业最强的1%Low帧表现，并率先实现主流游戏165帧无限满帧运行。

屏幕方面，一加再次携手京东方推出全球首块165Hz超高刷高分辨率的第三代东方屏。这块屏幕采用X3发光材料，配合全球首发全亮度人因色貌模型，能真实还原人眼在不同亮度下的色彩感知，视觉感受更为舒适。独家增强驱动技术以及自研DisplayP3屏幕芯片的加入，更是让色彩及触控响应表现更上一层楼。同时，一加还全面升级了自研屏幕科学产线，确保每块屏幕都拥有顶级显示素质。

针对用户在暗光环境下的用眼舒适度，一加15带来了全球首发、行业领先的真硬件1nit暗夜显示，在极低亮度下仍能带来清晰通透、柔和舒适的观感。此外，全新一代医显共研的明眸护眼技术，通过行业唯一的1nit PWM调光策略，配合硬件级低蓝光技术及七大AI主动护眼功能，成功斩获行业首个莱茵TV智能护眼5.0小金标认证，引领行业下一代旗舰屏幕护眼标准。

在拍照与续航方面，一加15同样不俗。前置3200万像素摄像头，后置5000万主摄、5000万潜望长焦以及5000万超广角的三摄组合，满足用户各种拍摄需求。7300mAh大容量电池配合120W有线和50W无线充电，让续航无忧。同时，超声波屏幕指纹的加入，更是提升了使用的便捷性。

（举报）