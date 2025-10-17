首页 > 原创 > 关键词  > 一加15发布最新资讯  > 正文

一加15、一加Ace 6定档10月27日发布 搭载165Hz超高刷高分屏

2025-10-17 09:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:今日，一加官方正式宣布，备受期待的一加15与一加Ace6双旗舰手机将于10月27日同台发布，为消费者带来一场科技与性能的盛宴。一加中国区总裁李杰在发布前夕透露，一加15将定位为性能Ultra，致力于开启并引领165超高帧的游戏时代，为玩家带来前所未有的流畅体验。

与此同时，一加Ace6则被打造成为“大满配性能完全体”，旨在为更多玩家提供毫无保留的满配满血旗舰体验，其性能表现将超出预期，碾压同档竞品。李杰强调，一加15在性能、散热、触控、网络等方面均达到了极致，同时配备了世界最先进的屏幕、最强的续航充电组合，以及顶级质感的探索设计。此外，一加15还拥有一加史上最强的影像系统和满级的防尘防水能力，真正做到了毫无短板。

在外观设计上，一加15同样令人眼前一亮。官方此前已公布的原色沙丘配色引发了广泛关注，其配色与沙丘场景神似，整体风格低调淡雅。一加15还实现了边框与背板的同色设计，采用了独家自研离子着色工艺，确保手机不易褪色、掉色，且不沾指纹。OPPO工业设计中心总经理刘浩然进一步透露，沙丘色采用了微弧氧化工艺，具有表面耐腐蚀、扛刮花、硬度强的特点，即使在极寒极热、大雨大雪等恶劣环境下也难以氧化。

值得一提的是，一加15原色沙丘还将首发航天级纳米瓷金属材质，其表面硬度比钛金属高出134%，比不锈钢高出223%，比普通阳极铝合金更是高出344%，为手机提供了更加坚固耐用的保护。正面则搭载了一款由一加与京东方联合打造的1.5K165Hz超高刷高分屏，采用极窄四等边直屏设计，边框宽度仅1.15mm，刷新了行业纪录，为用户带来更加沉浸的视觉体验。

  • 一加Ace 6官宣：同档唯一165Hz超高刷手机

    一加宣布即将发布一加Ace 6，该机和一加15同台亮相，明天正式公布具体发布时间。根据官方公布的海报，一加Ace 6采用直角边金属中框，这是一加史上最强悍的Ace。 和一加15一样，一加Ace 6也是165Hz超高刷直屏，这是同档位唯一一款超高刷机型，官方称体验感知非常明显，旦用难回”。 据悉，165Hz相比120Hz每秒多45个画面，显示速度提升27%，在竞技类游戏中，你就能更早发现敌�

    ​一加Ace ​6 ​165Hz超高刷

  • 一加Ace 6三款配色正式亮相 全是独家自研工艺

    一加手机将于10月27日举行新品发布会，届时，一加Ace 6、一加15双旗舰将正式发布。 今日，一加手机正式公布一加Ace 6三款配色，分别是快银、闪白、竞黑，均为自研工艺打造。 其中，快银为独家自研银紫幻彩微渐变工艺，配备Ace专属徽标，速度感拉满。 闪白则是独家自研的超低闪AG玻璃工艺，竞黑为独家自研高雾低闪砂工艺。

    ​一加Ace ​6 ​新品发布会

  • 一加15为何放弃2K屏幕 李杰：165Hz+1.5K是最优解

    一加中国区总裁李杰回答了网友提问，解释了一加15为何放弃2K屏幕而是选择1.5K屏。 李杰解释，我们首先选定165Hz”这个体验更显性的方案，目前的技术限制导致2K和165Hz无法兼得，165Hz 1.5K是当前技术的最优解、最高峰。 受限于发光材料、电路技术等限制，目前整个行业暂时还无法同时做到165Hz 2K的规格，165Hz 1.5K第三代东方屏已经是目前手机屏幕技术的最优解和最高峰。

    ​一加15 ​1.5K屏幕 ​165Hz刷新率

  • 最先进的手机屏幕！一加15 165Hz+1.5K屏成本比2K屏更高

    有网友问一加15用1.5K屏幕是为了降低成本吗？ 一加中国区总裁李杰表示，当然不是，事实上这块165Hz的第三代东方屏比一加13那块第二代2K东方屏成本还高，因为要做165Hz，当前技术无法兼容2K，除了分辨率这一个参数之外，这块屏幕的其他方面都提升到了行业最顶级。 要做到165Hz和1.5K兼容，确保超高刷新率、顶级显示效果、真硬件1nit，从电路设计、发光材料、芯片、驱动、�

    ​一加15 ​1.5K屏幕 ​165Hz刷新率

  • 一加15开启全渠道0元预约：将开启165超高帧游戏时代

    一加15于9月28日开启全渠道0元预约，搭载1.5K+165Hz超高分刷屏，行业首款实现1.5K分辨率165Hz日常流畅。采用极窄四等边直屏，边框仅1.15mm。处理器为第五代骁龙8至尊版，集成全新风驰游戏内核，协同CPU、GPU、NPU，完成165帧全栈部署，提升游戏体验。首发最强原生165帧游戏阵容，覆盖六大主流手游类型。背板采用原色沙丘设计，首发航天级纳米陶瓷金属，硬度远超普通合金。摄像

    ​一加15 ​165Hz超高刷 ​1.5K屏幕

  • 一加15首发最先进的手机屏幕：刷新9大世界纪录

    一加宣布将于10月14日在深圳举行京东方柔性OLED旗舰新品发布会，这块屏幕由一加和京东方联合打造，探索屏幕技术的无人区。 一加中国区总裁李杰表示，全球最先进的一块屏幕第三代东方屏将于10月14日发布，它将再次引领行业，率先进入全新的165Hz超高刷时代。 李杰强调，一加15这块屏幕将史无前例的通过8大技术突破，刷新9大世界纪录，在手机屏幕体验最重要的几个方面�

    ​一加 ​京东方 ​柔性OLED

  • 一加15首发！一图看懂第三代东方屏：迄今最好手机屏幕

    今日，一加手机中国区总裁李杰宣布第三代东方屏发布，该屏幕由一加、OPPO与京东方联合研发，刷新9大屏幕纪录。 一加15将首发搭载第三代东方屏，一加率先进入165超高刷”时代。 据李杰介绍，这是迄今为止，手机上最好的一块屏幕，拥有165Hz超高刷新率、超越 A 的显示效果、真硬件1nit的暗夜显示、全新的明眸护眼等，在流畅、显示、暗显、护眼四大方面全面引领行业。 �

    ​一加手机 ​第三代东方屏 ​165Hz刷新率

  • 一加Ace 6参数出炉：骁龙8 Elite+165Hz高刷屏 同档唯一

    一加Ace+6曝光：搭载1.5K 165Hz超高频屏幕、骁龙8+ Elite处理器，提供四种存储组合及三款配色。内置7800mAh电池，支持120W闪充，重约214g。独家配备全新一代游戏内核，首次实现CPU、GPU与NPU协同调度，通过三大技术优化，实现165帧全栈部署，芯片调度效率提升29.8%，功耗降低11.7%。预计10月与一加15同台发布。

    ​一加Ace ​6 ​165GHz高刷屏

  • 一加Ace 6三证齐全蓄势待发：骁龙8至尊版+7800mAh史上最大电池

    日前，一加Ace 6通过3C认证，新机支持120W超级快充。 数码博主数码闲聊站”表示，一加Ace 6已三证齐全，意味着符合上市条件，只差一个发布会就能上市发售。

    ​一加Ace ​6 ​120W超级快充

  • 一加15率先迈入165超高帧时代：耗时3年打造

    9月26日，一加游戏大会宣布将引领行业进入165超超高帧时代。去年一加推出风驰游戏内核和电竞三芯两大独家技术，前者实现全主流游戏满帧运行，后者确保游戏零卡顿、零断触、零掉线。一加15将首发165超超高帧游戏生态，联合产业链攻克芯片、屏幕、散热等五大技术瓶颈，实现手游体验五年来的最大迭代。官方表示，一加与合作伙伴耗时三年打造全链路技术方案，推动手游行业迈向165超超高帧新高度，为玩家带来更流畅的游戏体验。

    ​一加游戏大会2025 ​165超高帧时代 ​风驰游戏内核

