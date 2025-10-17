一加15、一加Ace 6定档10月27日发布 搭载165Hz超高刷高分屏

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:今日，一加官方正式宣布，备受期待的一加15与一加Ace6双旗舰手机将于10月27日同台发布，为消费者带来一场科技与性能的盛宴。一加中国区总裁李杰在发布前夕透露，一加15将定位为性能Ultra，致力于开启并引领165超高帧的游戏时代，为玩家带来前所未有的流畅体验。

与此同时，一加Ace6则被打造成为“大满配性能完全体”，旨在为更多玩家提供毫无保留的满配满血旗舰体验，其性能表现将超出预期，碾压同档竞品。李杰强调，一加15在性能、散热、触控、网络等方面均达到了极致，同时配备了世界最先进的屏幕、最强的续航充电组合，以及顶级质感的探索设计。此外，一加15还拥有一加史上最强的影像系统和满级的防尘防水能力，真正做到了毫无短板。

在外观设计上，一加15同样令人眼前一亮。官方此前已公布的原色沙丘配色引发了广泛关注，其配色与沙丘场景神似，整体风格低调淡雅。一加15还实现了边框与背板的同色设计，采用了独家自研离子着色工艺，确保手机不易褪色、掉色，且不沾指纹。OPPO工业设计中心总经理刘浩然进一步透露，沙丘色采用了微弧氧化工艺，具有表面耐腐蚀、扛刮花、硬度强的特点，即使在极寒极热、大雨大雪等恶劣环境下也难以氧化。

值得一提的是，一加15原色沙丘还将首发航天级纳米瓷金属材质，其表面硬度比钛金属高出134%，比不锈钢高出223%，比普通阳极铝合金更是高出344%，为手机提供了更加坚固耐用的保护。正面则搭载了一款由一加与京东方联合打造的1.5K165Hz超高刷高分屏，采用极窄四等边直屏设计，边框宽度仅1.15mm，刷新了行业纪录，为用户带来更加沉浸的视觉体验。

