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理想小米同一个地方开发布会：理想i8发布会定于首都国际会议中心

2025-07-18 14:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月18日 消息:近日，理想汽车CEO李想在社交平台发文透露，理想i8新车发布会将于7月29日在首都国际会议中心举行，并特别表示此次发布会将“向小米YU7致敬”，原因是二者选择了同一地点举办活动。

李想透露，过去几年，理想汽车旗下理想ONE、L6-L9等车型均选择在理想汽车园区内的草坪上发布，主要考虑因素是节省成本并提高效率。然而，此次理想i8作为理想进军纯电SUV领域的首款力作，意义非凡。为了给这款车提供足够的展示空间和排面，理想汽车决定选择一个更大的专业场馆来举办发布会，并最终将地点定在了北京。李想解释称，选择北京主要是出于成本考虑，若前往外地举办，工作人员的差旅成本将大幅增加。

李想：理想i8 发布会定于首都国际会议中心 向小米YU7“致敬”

值得一提的是，李想还提到，北京的优质大型场馆大多已被小米使用过，此次理想i8发布会大概率也将“致敬”小米。对此，小米董事长雷军给予了积极回应，他表示:“没事，就在北京开，我们相互致敬挺好，预祝i8发布会成功。”

除了公布发布会地点外，李想还就发布会的具体内容向网友征询意见。他提出了三个待确定的事项:一是发布会时长是否要延长至3小时，目前内部意见尚不统一;二是是否要增加对理想i8背后故事的讲述，鉴于近期大家对这款车的讨论热烈，李想认为有必要深入分享;三是是否要增加与情绪相关的内容，因为情绪也是用户价值的重要组成部分。李想表示，希望听到更多来自大家的意见和建议。

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