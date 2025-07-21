华为 MatePad Pro 12.2 英寸 2025 官宣 7 月 24 日发布

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息:今日，华为正式对外宣布，将于7月24日14:00举行华为平板旗舰新品发布会。

目前，华为官方已公布了此次发布会的一款重磅产品——华为MatePad Pro12.2英寸。该款平板已在官网开启预约通道，引发众多消费者的关注。实际上，这款平板此前已在海外市场发布，其亮点颇多。它采用了全新的PaperMatte显示屏，基于Tandem OLED面板打造，功耗降低了30%。在显示参数方面，分辨率高达2800*1840，支持144Hz高刷新率，拥有2000尼特的峰值亮度以及120% sRGB和DCI - P3广色域，并且获得了德国莱茵TUV与SGS护眼认证，无论是显示效果还是护眼功能都表现出色。

续航和充电能力上，华为MatePad Pro12.2英寸内置10100mAh大容量电池，支持100W有线快充，让用户无需为电量问题担忧。影像系统方面，后置配备5000万像素主摄和800万像素超广角镜头，前摄为800万像素，满足用户在不同场景下的拍摄需求。在连接性能上，支持Wi-Fi7、蓝牙5.2、USB3.1Gen1，为用户带来快速稳定的连接体验。核心配置上，它搭载了麒麟9020A处理器，这是麒麟9020的降频版，此前已由华为Mate70Pro优享版首发搭载。

官网信息显示，华为MatePad Pro12.2英寸有普通版和柔光版可供选择，提供12GB +256GB、12GB +512GB两种存储组合。配色方面，有砚黑、宣白、飞天青三款，满足不同用户的审美需求。

除了华为MatePad Pro12.2英寸，爆料称此次发布会华为还将带来另外两款平板新品。其中一款是MatePad11.52025，它配备11.5英寸LCD屏，分辨率为24561600p，刷新率为120Hz。核心搭载麒麟8020处理器，拥有10100mAh电池和40W快充，支持星闪技术。机身厚度仅6.1mm，重量为515g，配色有羽纱紫、原野绿、冰霜银、深空灰。另一款是MatePad Air122025，采用12英寸LCD屏，分辨率同样为24561600p，刷新率为120Hz。预计搭载麒麟9系新处理器，支持66W有线充电，配色有草木绿、樱语粉、羽砂白、烟云灰。

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