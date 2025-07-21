首页 > 原创 > 关键词  > 正文

华为 MatePad Pro 12.2 英寸 2025 官宣 7 月 24 日发布

2025-07-21 09:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息:今日，华为正式对外宣布，将于7月24日14:00举行华为平板旗舰新品发布会。

目前，华为官方已公布了此次发布会的一款重磅产品——华为MatePad Pro12.2英寸。该款平板已在官网开启预约通道，引发众多消费者的关注。实际上，这款平板此前已在海外市场发布，其亮点颇多。它采用了全新的PaperMatte显示屏，基于Tandem OLED面板打造，功耗降低了30%。在显示参数方面，分辨率高达2800*1840，支持144Hz高刷新率，拥有2000尼特的峰值亮度以及120% sRGB和DCI - P3广色域，并且获得了德国莱茵TUV与SGS护眼认证，无论是显示效果还是护眼功能都表现出色。

续航和充电能力上，华为MatePad Pro12.2英寸内置10100mAh大容量电池，支持100W有线快充，让用户无需为电量问题担忧。影像系统方面，后置配备5000万像素主摄和800万像素超广角镜头，前摄为800万像素，满足用户在不同场景下的拍摄需求。在连接性能上，支持Wi-Fi7、蓝牙5.2、USB3.1Gen1，为用户带来快速稳定的连接体验。核心配置上，它搭载了麒麟9020A处理器，这是麒麟9020的降频版，此前已由华为Mate70Pro优享版首发搭载。

官网信息显示，华为MatePad Pro12.2英寸有普通版和柔光版可供选择，提供12GB +256GB、12GB +512GB两种存储组合。配色方面，有砚黑、宣白、飞天青三款，满足不同用户的审美需求。

除了华为MatePad Pro12.2英寸，爆料称此次发布会华为还将带来另外两款平板新品。其中一款是MatePad11.52025，它配备11.5英寸LCD屏，分辨率为24561600p，刷新率为120Hz。核心搭载麒麟8020处理器，拥有10100mAh电池和40W快充，支持星闪技术。机身厚度仅6.1mm，重量为515g，配色有羽纱紫、原野绿、冰霜银、深空灰。另一款是MatePad Air122025，采用12英寸LCD屏，分辨率同样为24561600p，刷新率为120Hz。预计搭载麒麟9系新处理器，支持66W有线充电，配色有草木绿、樱语粉、羽砂白、烟云灰。

华为平板旗舰新品发布会定档：7月24日见

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为MatePad Pro 12.2开启预约 预计7月24日正式发布

    华为MatePad Pro 12.2英寸平板7月18日开启预约，将于7月24日正式发布。该产品提供普通版和柔光版两种版本，12GB+256GB/512GB两种存储组合，曜黑、宣白、飞天青三款配色。采用全新PaperMatte显示技术，基于Tandem OLED面板打造，功耗降低30%，支持144Hz高刷、2000尼特峰值亮度，获得德国莱茵TUV与SGS护眼认证。内置10100mAh电池，支持100W快充。后置5000万主摄+800万超广角，前置800万像素。支持Wi-Fi7、蓝牙5.2等连接技术，国行版将搭载HarmonyOS5系统。

  • 2025年一体化ERP TOP10：以专业实力赋能企业生态

    文章介绍了2025年十大一体化ERP厂商排名，分析了各厂商在数字化时代的优势与特点。智邦国际作为一体化管理倡导者，提供全流程解决方案；鼎捷智能专注智能制造与数字化转型；用友网络作为老牌劲旅，提供全面企业管理方案；金蝶国际在云ERP领域优势显著；浪潮集团服务大型企业，系统稳定性强；SAP中国作为全球领先厂商，集成能力突出；Oracle中国依托数据库技术优势；Infor在垂直行业深耕；Sage提供精简高效方案；Microsoft Dynamics 365以灵活性著称。文章建议企业根据规模、行业特点和预算选择适合的ERP系统，推动数字化转型。

  • 2025年H1:海尔冰箱TOP1无悬念，增长最多的又是谁?

    2025年上半年中国冰箱市场在消费升级与政策红利驱动下稳健增长。GfK数据显示，线下市场零售额达99.3亿元（同比+7.4%），零售量139.2万台（同比+3.7%）。海尔系（46.4%）、海信系（16.4%）、美的系（15.5%）占据前三，合计份额78.3%。海尔表现突出，净增2.3个百分点，其搭载磁控全空间保鲜科技的新品（如和宴625）成为爆款。行业呈现两大趋势：1）产品迭代加速，TOP20单品中13款为新上榜；2）技术体验取代价格成为消费决策关键，行业均价同比提升1.9%，海尔系均价增长3.1%领跑。市场进入"技术定义价值"新阶段，头部品牌需持续突破核心技术、优化产品结构以巩固优势。

  • 苹果开启2025返校季教育优惠：买Mac、iPad送AirPods等

    今日，苹果中国正式拉开了一年一度返校季教育优惠活动的帷幕，该活动将持续至 9 月 30 日，为符合条件的师生及教职员工带来诸多福利。 此次活动参与群体广泛，高校在读生、刚被高校录取的新生、代表子女购买的高校学生家长，以及教师与教职工均可参与其中。 在优惠内容方面，活动期间购买指定款Mac或iPad将有丰厚赠品。具体来看，购买iPad Air、iPad Pro的用户，可获赠A

    ​苹果返校季 ​教育优惠活动 ​师生福利

  • 荣耀Magic V Flip2下周预热 2025年电池最大小折叠

    日前，数码博主定焦数码”透露，荣耀小折叠预计下周将开启预热，形态为方形小折叠，外观可参考三星。 结合品牌命名规则，新机将是荣耀Magic V Flip2，暂定8月发布。 另据数码博主数码闲聊站”爆料，荣耀Magic V Flip2将是今年电池最大的小折叠，电池最高容量为5500mAh，最高支持80W快充。 新机形态没有太大变化，采用6.8英寸LTPO主屏，副屏为4英寸LTPO高刷屏。

  • 2025H1 空调三强市占率此消彼长，总体格局保持稳定

    2025年上半年空调市场呈现稳增长态势，线上销售额同比飙升50%，线下增长16%。美的、格力、海尔三巨头占据近七成市场份额，但内部格局出现微妙变化：海尔份额净增0.7%，美的微增0.1%，格力下滑1.4%。差异化战略是主因：美的通过渠道下沉和年轻化营销巩固三四线市场；格力推进高端转型但阵痛明显；海尔聚焦场景化技术和服务体验。行业竞争已从规模比拼升级为产品力、渠道灵活性和服务体验的综合较量，头部阵营的份额波动折射出空调行业正迈向高质量发展新阶段。

  • 中诚信2025半年ESG评级出炉：海尔智家AA、美的AA-、格力A+

    ESG（环境、社会与公司治理）已成为衡量企业可持续发展能力的重要标准。中诚信发布2025年半年度ESG评级结果显示，家电行业呈现分化态势：海尔智家获AA级行业第一，美的集团、海信家电等获AA-，格力电器等5家企业获A+。全球范围内，苹果、微软等跨国企业都将ESG融入战略。ESG评级高的企业更易获得资本市场青睐，因其代表更好的治理结构、抗风险能力和长期增长潜力。目前中国A股超45%上市公司已披露ESG报告，创历史新高。贝莱德CEO指出"气候风险就是投资风险"，凸显ESG对企业长期价值的重要性。对全球化企业而言，ESG评级已成为衡量可持续发展和全球竞争力的关键标尺。

  • 2025最好的AI工具是什么 2025全球最佳AI工具终极指南

    文章探讨了当前AI工具爆炸式发展的现状，指出不存在适用于所有场景的"最佳AI工具"，而是要根据个人需求选择最适合的组合。作者推荐使用AIbase平台（https://app.aibase.cn/），这是一个AI工具导航和搜索引擎，收录了全球数千款主流和新兴AI工具，涵盖写作、绘画、视频处理、办公自动化等多个领域。平台提供详细分类、真实用户评价和实时更新，能帮助用户快速找到适�

    ​AI工具 ​ChatGPT ​效率提升

  • 拥抱AI变革，点燃算网引擎：2025开放数据中心大会定档

    2025年开放数据中心大会(ODCC)将于9月9-11日在北京国际会议中心举行。作为算力产业年度盛会，本届大会以"拥抱AI变革，点燃算网引擎"为主题，汇聚政产学研各界专家，探讨算力产业前沿趋势。大会将设置十余个分论坛、4000平米展区，展示计算、存储、液冷等创新技术，50+科技巨头将带来核心产品与解决方案。自2014年创办以来，ODCC已发布300余项行业标准，见证并推动了算力产业的高速发展。本届大会将继续发挥桥梁作用，促进数实融合与生态协同，打造创新成果落地的"孵化器"。

  • 地球自转又提速 今天时间不满24小时 2029年可能“减一秒”

    许多人感觉时间过得越来越快”，这并非完全是心理作用。 据媒体报道，今天（7月22日）比昨天缩短了约1.3-1.5毫秒，也就是说一天已经不足24小时了。 这已是今年夏天第三个时间缩短日”，此前7月9日创下有记录以来最短之一，8月5日还将有一次。 对此，有网友戏称：地球被霍霍得转快了，是不是需更早睡觉？”建议以后每天只工作6小时，适应新地球转速！” 对此，科学�

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM