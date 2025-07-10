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三星Galaxy Z Fold7正式发布：售价13999元起 215g全球最轻

2025-07-10 09:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:三星在纽约盛大召开发布会，正式推出新一代折叠屏旗舰——Galaxy Z Fold7，凭借一系列创新设计与强大性能，再次成为科技圈焦点。

此次发布的Galaxy Z Fold7在轻薄化方面实现重大突破。折叠状态下，其厚度仅为8.9mm，重量降至215g，是目前全球最轻的大折叠手机。展开后，机身最薄处达4.2mm，较前代大幅减薄，单手操作更为轻松。这一轻薄成果得益于三星在材料和结构设计上的创新，首次采用钛金属支撑板替代传统不锈钢材质，在提升机身强度的同时大幅减轻重量。

13999 元起！三星Galaxy Z Fold7 正式发布：8.9mm、215g全球最轻

屏幕方面，Galaxy Z Fold7表现出色。外屏为6.5英寸，比例为21:9，拥有2520x1080分辨率，支持1-120Hz自适应刷新率，日常使用体验接近传统直板手机。内屏达到8英寸，分辨率为2184x1968，同样支持1-120Hz自适应刷新率，兼顾流畅视觉体验与功耗控制。三星宣称，通过新一代超薄柔性玻璃（UTG）与水滴铰链技术的结合，内屏折痕几乎不可见，进一步提升了视觉效果。

性能配置上，Galaxy Z Fold7搭载高通骁龙8至尊版For Galaxy处理器，配合12GB/16GB LPDDR5X内存以及最高1TB的UFS4.0高速存储，为用户带来强劲的性能支持。内置4400mAh电池，支持25W有线快充与无线充电，满足日常使用需求。

影像系统迎来重磅升级。后置配备2亿像素主摄，传感器型号为三星S5KHP2，尺寸为1/1.3英寸，配合1200万像素超广角和1000万像素长焦镜头，覆盖多种拍摄焦段，满足用户多样化拍摄需求。两块屏幕的前置镜头均为1000万像素镜头，无论是外屏自拍还是内屏视频通话，都能提供清晰画面。不过，传闻中的内屏屏下镜头未能实现。

在价格与存储版本方面，三星Galaxy Z Fold7提供了三种选择。12GB +256GB版本售价13999元（国行免费升杯至512GB），12GB +512GB版本售价14999元，16GB +1TB版本售价17499元。

三星Galaxy Z Fold7的发布，不仅展现了三星在折叠屏技术领域的深厚积累，也为消费者带来了更多选择，有望推动折叠屏手机市场的进一步发展。

13999元起！三星Galaxy Z Fold7正式发布：8.9mm、215g全球最轻

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