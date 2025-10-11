心系天下三星W26折叠手机发布：16999元起

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:今天下午，三星举办了心系天下W系列新品发布会，正式推出年度旗舰机型——心系天下三星W26。作为折叠屏领域的标杆之作，该机以顶级工艺与创新设计引发行业关注，16GB+512GB版本售价16999元，16GB+1TB版本售价18999元。

三星W26在机身结构上实现突破性升级，采用升级版增强型装甲铝边框与超薄精工装甲铰链。边框通过先进锻造工艺大幅提升强度，具备抗冲击与抗变形能力，可有效抵御日常碰撞、跌落等意外损伤。铰链设计使整机展开厚度仅4.2mm，折叠厚度8.9mm，重量控制在215g，兼顾纤薄形态与可靠防护。

设计语言方面，三星W26延续高端质感路线，三颗摄像头环嵌璀璨金色饰圈，下方镌刻“心系天下”徽标，提供丹曦红、玄曜黑两种经典配色。屏幕采用第二代动态AMOLED技术，外屏6.5英寸、内屏8.0英寸，均支持2600尼特峰值亮度与120Hz自适应刷新率，内屏折痕深度优化，带来沉浸式连贯观感。

核心配置上，该机搭载骁龙8至尊版移动平台for Galaxy，通过CPU、GPU、NPU协同实现AI增强效果，配备2亿像素广角主摄、1200万超广角及1000万长焦三摄系统，内置4400mAh电池。软件层面，Galaxy AI支持网页长文摘要生成与拖拽保存至三星笔记功能，提升信息管理效率。

