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REDMI Turbo 4 Pro粉金新配色发布 售价1899元起

2025-07-10 11:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:今日，REDMI官方正式为Turbo4Pro机型推出全新粉金色版本，售价维持1899元起不变。

作为REDMI今年4月24日发布的性能旗舰，Turbo4Pro上市即成爆款，不到一个月时间便创下累计销量突破100万台的佳绩。此次新增的粉金配色，在保持原有硬核配置的同时，通过色彩创新进一步拓宽用户群体。

屏幕方面，该机配备6.83英寸1.5K LTPS直屏，采用M9发光材料，支持120Hz高刷新率、480Hz触控采样率以及3840Hz高频PWM调光，同时兼容类DC调光与HDR10认证，湿手触控功能的加入更提升了日常使用便利性。

性能配置堪称同价位标杆，搭载第四代骁龙8s处理器（台积电4nm制程），配合LPDDR5X内存与UFS4.0闪存组合，安兔兔跑分突破240万大关。续航系统则创新性地采用7550mAh小米金沙江电池，支持90W有线快充与22.5W反向充电，实测35分钟即可充至80%。

行业分析师指出，REDMI Turbo4Pro通过"性能越级+精准配色"策略，成功在2000元以下价位段建立差异化优势。粉金配色的推出，既延续了产品"全能战士"的定位，又通过视觉创新激活女性消费市场，预计将带动新一轮销量增长。

目前，REDMI Turbo4Pro粉金版已在全渠道开启预售，提供8GB+256GB、12GB+256GB及12GB+512GB三种存储组合，消费者可根据需求选择。随着暑期换机季来临，这款兼具性能与颜值的新机有望持续领跑中端市场。

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