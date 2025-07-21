特斯拉Model3全球销量达300万辆 夏日福利大放送

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息:特斯拉官方传来喜讯，旗下明星车型Model3达成了一项惊人成就——全球销量突破300万辆。这一成绩意味着在过去8年里，全球平均每1.5分钟就有一台Model3售出，其市场受欢迎程度可见一斑。

不仅如此，在2018-2024年这7年间，特斯拉Model3凭借卓越的产品力和市场表现，蝉联全球纯电轿车销冠。即便在今年一季度，它依旧稳坐全球纯电轿车销量冠军宝座，展现出强大的市场统治力。

为回馈广大消费者的支持与厚爱，特斯拉在公布Model3销量佳绩的同时，还推出了一系列夏季特享福利。即日起至7月31日，消费者购买特斯拉Model3可享受8000元限时保险补贴。补贴后，Model3后轮驱动版价格降至22.75万元，长续航全轮驱动版为27.75万元，高性能全轮驱动版则为33.15万元，价格优势进一步凸显。

除了保险补贴，特斯拉还为消费者提供了极具吸引力的金融购车政策。Model3可享受5年0息超长金融购车方案，首付仅需7.99万元起，月供低至2460元，大大降低了消费者的购车门槛，让更多人能够轻松将特斯拉Model3开回家。

此外，特斯拉还准备了丰富的车主引荐福利。经特斯拉车主引荐购车，新车主可享8千元车漆选装礼金，让爱车更具个性。同时，还有价值1299元的特斯拉三选一充电权益可供选择，为车主的出行提供更多便利。

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